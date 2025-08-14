Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avukat Rezan Epözdemir’e yönelik mali ve terör suçları olmak üzere 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Epözdemir, savcılığa verdiği ifadenin ardından "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Şüpheli Epözdemir çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklandı. Terör suçlarına yönelik ise hakimlikçe adli kontrol tedbiri talebinin reddine karar verildi.

Kaynak: İHA