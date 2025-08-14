Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
Çanakkale'de meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde katliam gibi bi trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
İki otomobilin birbirine girdiği kazada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
