Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var

Çanakkale'de meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Son Güncelleme:
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde katliam gibi bi trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

İki otomobilin birbirine girdiği kazada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 1

Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sultanbeyli'de Milyonluk Kaza! Tıra Arkadan Çarpan Tesla Hurdaya DöndüSultanbeyli'de Milyonluk Kaza! Tıra Arkadan Çarpan Tesla Hurdaya DöndüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Çanakkale
Son Güncelleme:
Sındırgı'da Bir Deprem Daha Sındırgı'da Bir Deprem Daha
Asgari Ücrette Ara Zam Mesaisi: 26.524 TL Olabilir mi? Milyonların Gözü Son Dakika Açıklamalarında! Asgari Ücret Artıyor Mu?
Fenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız! İtalya’dan Kalkan Uçak Kadıköy’e İniş Yapacak Fenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız!
Doğal Ortamına Bırakılmaması Soru İşareti Yaratmıştı: Goril 'Zeytin' Neden Şimdi İade Edildi? Doğal Ortamına Bırakılmaması Soru İşareti Yaratmıştı: Goril 'Zeytin' Neden Şimdi İade Edildi?
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı
General ve Amiral Atamaları Resmi Gazete'de General ve Amiral Atamaları Resmi Gazete'de
UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu
Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi