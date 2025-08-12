Sultanbeyli'de Milyonluk Kaza! Tıra Arkadan Çarpan Tesla Hurdaya Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir Tesla marka lüks otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. 34 ESA 40 plakalı otomobilin çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya döndüğü bildirildi. Kazada, araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu, trafik akışı ciddi şekilde aksadı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik kontrollü bir şekilde normale döndü.

Kaza anı ve oluşan yoğunluk, havadan görüntülenirken, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA