Elektrikli Araç Sahiplerine Kötü Haber! Yeni Yıla Girmeden Bir Dev Zam Daha

Elektrikli araç sahipleri gelen bu zam haberi ile yıkılacak. Satışları her geçen gün artış gösteren Tesla, Türkiye genelindeki Supercharger hızlı şarj istasyonlarının tarifelerine ek bir zam uyguladı. Gelen zamlar sonrası fiyatlar tekrardan güncellendi.

Tesla’dan Türkiye’ye kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir zam haberini duyurdu. Gelen zamla birlikte fiyatlar değişti. Tesla, Türkiye genelindeki Supercharger hızlı şarj istasyonlarının tarifelerini güncelledi.

TESLA’DAN YENİ ZAM TARİFESİ

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Supercharger hızlı şarj istasyonlarına yüzde 13’lük zam tarifesi uyguladı. Gelen zamlarla beraber Tesla kullanıcıları için kWh başına ücret 7,50 TL’den 8,50 TL’ye çıkmış oldu.

Şarj ağını diğer marka elektrikli araçlara da açan Tesla, bu kullanıcıların tarifelerinde de değişikliğe gitti. Zam öncesinde kWh başına 9,50 TL olan ücret, 10,60 TL’ye yükseldi.

Uygulanan bu zam sadece Tesla sahiplerini değil aynı zamanda istasyonları kullanan tüm elektrikli araç sürücülerini doğrudan etkileyecek.

TESLA MODEL Y 2025 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Yeni envanterin açıklanmasıyla birlikte güncellenen fiyatlar da belli oldu. İşte Tesla Model Y 2025 Türkiye fiyatları:

  • Model Y SR (Standard Range) RWD: 2.241.000 TL
  • Model Y LR (Long Range) RWD: 3.225.240 TL
  • Model Y LR AWD (All-Wheel Drive): 3.998.400 TL

Bu fiyatlar yalnızca aracın başlangıç donanımları için geçerli. Opsiyonel donanımlar, jant seçenekleri ve renk tercihleri gibi ekstra özellikler fiyatı artırabiliyor.

