Burası Amerika Değil Edirne! Tatilciler Fark Eder Etmez Telefona Sarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burası Amerika değil Türkiye! Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez’in Gülçavuş köyü sahilinde denize girmek isteyen tatilciler nadir manzarayla karşılaştı. Denizin içinde yüzen su samurunu gören vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarıldı.

SUM SAMURUNU GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

Su samurunun deniz keyfini gören tatilciler uzun bir süre o anları izledi. Çocuklar ise bu manzara karşısında adeta mest oldu. Su samuru, bir süre sonra açığa giderek gözden kayboldu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, nesli tehlike altına bulunan su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

UZUN BİR SÜRE KEYİF YAPIP GÖZDEN KAYBOLDU

Hayrabolu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde derede balık avlamaya çalışan su samurunu fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Haber Merkezi