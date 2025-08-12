Türkiye Orta Doğu’dan Ayrılıyor, Bakın Hangi Ülkelerle Komşu Olacağız!

Bilim adamlarından Türkiye’ye yönelik çok çarpıcı bir açıklama geldi. Türkiye Orta Doğu’dan ayrılıyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda Türkiye'nin güneydoğusundan İran’a uzanan 1500 kilometrelik gizli bir yarık keşfetti. Levha hareketleri nedeniyle Türkiye, milyonlarca yıl içinde Orta Doğu’dan tamamen ayrılacak ve Libya ile kara komşu olması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Türkiye Orta Doğu’dan Ayrılıyor, Bakın Hangi Ülkelerle Komşu Olacağız!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin coğrafi kaderi resmen değişiyor. Bilim adamlarının yaptıkları incelemeler doğrultusunda Türkiye’nin güneydoğusundan İran’a kadar uzanan devasa bir yer kabuğu yarığı keşfedildi. Bu yatıktan dolayı Anadolu levhasının her yıl birkaç santimetre Avrupa’ya doğru kaymasına neden olacak. Uzmanlar ise bu kayma ile birlikte Türkiye, Orta Doğu’dan kopacak ve Libya ile kara komşusu haline gelecek.

Bilim adamları Türkiye'nin güneydoğusundan İran’a kadar uzanan 1500 kilometrelik gizli bir yer kabuğu keşfetti. Her yıl 2-3 santimetre Avrupa’ya doğru hareket eden Türkiye, milyonlarca yıl içinde Orta Doğu’dan tamamen ayrılacak. Uzmanlara göre Akdeniz kapanacak ve Türkiye, Libya ile kara komşusu olacak!

Türkiye Orta Doğu’dan Ayrılıyor, Bakın Hangi Ülkelerle Komşu Olacağız! - Resim : 1

1500 KİLOMETRELİK DEV YARIK: TÜRKİYE YAVAŞ YAVAŞ KAYICAK

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Irak'ın kuzeyinde, Zagros Dağları'nın 4 kilometre derinliğinde keşfedilen bu yarık, eski levha hareketlerinin bir ürünü. Türkiye, üç büyük levhanın (Anadolu, Arap ve Avrasya) kesişim noktasında yer alıyor ve bu nedenle sürekli bir sıkışma ve kayma etkisi altında. Bu durum, ülkeyi dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri haline getiriyor.

Şengör ayrıca bu kıtasal kaymaların sadece Türkiye'yi değil, Avrupa kıtasını da kökten değiştireceğini belirtiyor. Batı Avrupa’nın ada haline gelmesi ve Amerika ile Asya'nın çarpışması gibi büyük değişimler, gelecekteki Dünya haritasını bugünkünden tamamen farklı hale getirecek.

Yargıtay’dan Emsal Karar: Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Ücret İadesi Yapılacak, Hemen Kontrol EdinYargıtay’dan Emsal Karar: Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Ücret İadesi Yapılacak, Hemen Kontrol EdinGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkiye Haber
Son Güncelleme:
Yatırımcılar Bu Fırsat Kaçmaz! Düşüyor Diye Üzülmeyin, Gram Altında Görülmemiş Rekor Geliyor: Tarih Verildi
Gram Altında Görülmemiş Rekor Geliyor!
Yargıtay’dan Emsal Karar: Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Ücret İadesi Yapılacak, Hemen Kontrol Edin
Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Ücret İadesi Yapılacak
Gelmesiyle Gitmesi Bir Olacak: Nicolo Zaniolo Galatsaray’dan Ayrılıyor, Okan Buruk Üstünü Çizdi! İşte Yıldız İsmin Yeni Takımı
Nicolo Zaniolo Galatsaray’dan Ayrılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor! Müşteriye Bunu Diyen Yandı... Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor