Türkiye Orta Doğu’dan Ayrılıyor, Bakın Hangi Ülkelerle Komşu Olacağız!

Türkiye’nin coğrafi kaderi resmen değişiyor. Bilim adamlarının yaptıkları incelemeler doğrultusunda Türkiye’nin güneydoğusundan İran’a kadar uzanan devasa bir yer kabuğu yarığı keşfedildi. Bu yatıktan dolayı Anadolu levhasının her yıl birkaç santimetre Avrupa’ya doğru kaymasına neden olacak. Uzmanlar ise bu kayma ile birlikte Türkiye, Orta Doğu’dan kopacak ve Libya ile kara komşusu haline gelecek.

Bilim adamları Türkiye'nin güneydoğusundan İran’a kadar uzanan 1500 kilometrelik gizli bir yer kabuğu keşfetti. Her yıl 2-3 santimetre Avrupa’ya doğru hareket eden Türkiye, milyonlarca yıl içinde Orta Doğu’dan tamamen ayrılacak. Uzmanlara göre Akdeniz kapanacak ve Türkiye, Libya ile kara komşusu olacak!

1500 KİLOMETRELİK DEV YARIK: TÜRKİYE YAVAŞ YAVAŞ KAYICAK

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Irak'ın kuzeyinde, Zagros Dağları'nın 4 kilometre derinliğinde keşfedilen bu yarık, eski levha hareketlerinin bir ürünü. Türkiye, üç büyük levhanın (Anadolu, Arap ve Avrasya) kesişim noktasında yer alıyor ve bu nedenle sürekli bir sıkışma ve kayma etkisi altında. Bu durum, ülkeyi dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri haline getiriyor.

Şengör ayrıca bu kıtasal kaymaların sadece Türkiye'yi değil, Avrupa kıtasını da kökten değiştireceğini belirtiyor. Batı Avrupa’nın ada haline gelmesi ve Amerika ile Asya'nın çarpışması gibi büyük değişimler, gelecekteki Dünya haritasını bugünkünden tamamen farklı hale getirecek.

Kaynak: Haber Merkezi