Gelmesiyle Gitmesi Bir Olacak: Nicolo Zaniolo Galatsaray’dan Ayrılıyor, Okan Buruk Üstünü Çizdi! İşte Yıldız İsmin Yeni Takımı

Trendyol Süper Lig’e galibiyetle başlayan Galatasaray’da bir yandan transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Nicolo Zaniolo’nun talipleri ise her geçen gün artmaya devam ediyor.

NICOLO ZANIOLO GALATASARAY’DAN AYRILIYOR

Calciomercato'da yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Udinese, sarı-kırmızlılarda teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detaylarında İtalyan ekibinin, Galatasaray kiralık teklif yapacağı ve yıldız oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Teknik patron Okan Buruk’un bu transfere onay verebileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Fiorentina'da geçiren ve 13 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

