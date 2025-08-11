Ahmet Çakar Bu Sefer Çok Büyük Oynuyor! Daha Önce Bikini Giyerim Demişti Şimdi Etek Giyerim Diyerek Süper Lig’in Şampiyonunu Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ahmet Çakar, Süper Lig’in şampiyonun açıkladı. Favori olarak Galatasaray’ı gören Çakar, "40 yıldır bu futbol sektörünün içerisindeyiz hiç bu kadar açık ara sezona favori giren bir takım görmedik" diyerek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SÜPER LİG’İN ŞAMPİYONUN AÇIKLADI

Galatasaray’ın kadro kalitesini ve derinliğine değinen Çakar, “Galatasaray'ın yedekleri bile Fenerbahçe'de direkt oynar, Beşiktaş'ta zaten havada oynarlar” diyerek diğer takımlara şans bile vermedi. Şampiyonluk konusunda da net konuşan Çakar, "Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalamazsa Okan Buruk tartışılır" diyerek Okan Buruk’a bir göndermede bulundu.

‘ETEK GİYERİM’ DİYEREK AĞIR ELEŞTİRİDE BULUNDU

Fenerbahçe'yi de eleştiren Çakar, sarı-lacivertli takımın transferlerini yetersiz bulduğunu dile getirdi. "Fenerbahçe'nin 4 transferini topla Sane ve Osimhen'in sol bacağının baş parmağı etmez" diyen Çakar, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kadrosunun Galatasaray'ın gerisinde olduğunu savundu. Çakar, iddialı bir şekilde "30 milyon Fenerbahçeli'nin 1 tanesi bile takımının ve kadrosunun Galatasaray'ın önünde olduğunu söyleyemez. Söylesin etek giyerim" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi