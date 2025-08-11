Jose Mourinho Fred’in Biletini Kesti! Yerine 38 Milyon Euroluk Belçikalı Yıldız Geliyor: Anlaşma Tamam, Hayırlı Uğurlu Olsun

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi 3. Önleme hazırlıkları sürüyor. Feyenoord maçında beklentilerin altında kalan Fred ‘e yol gözüktü. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızı takımdan gönderiyor. Yerine ise 38 milyon euroluk Belçikalı yıldız geliyor, anlaşma tamam! Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…

Son Güncelleme:
Jose Mourinho Fred’in Biletini Kesti! Yerine 38 Milyon Euroluk Belçikalı Yıldız Geliyor: Anlaşma Tamam, Hayırlı Uğurlu Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekipte Fred’in bileti kesildi. Feyenoord karşılaşmasında oldukça kötü bir performans sergileyen Brezilyalı yıldızın yerine gelecek isim bile netleşti. Kanarya, Aston Villa’da forma giyen Youri Tielemans’ı gündemine aldı.

Başkan Ali Koç’un ise bu transfere sıcak baktığı ve onay verdiği iade edildi.

Jose Mourinho Fred’in Biletini Kesti! Yerine 38 Milyon Euroluk Belçikalı Yıldız Geliyor: Anlaşma Tamam, Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1

ORTA SAHAYA 38 MİLYON EUROLUK TAKVİYE

Takvim'de yer alan habere göre Futbol direktörü Devin Özek'in bir süredir hem İngiliz kulübü hem de Belçikalı yıldızın menajeriyle temas halinde olduğu öne sürülüyor. Piyasa değeri 38 milyon Euro olan Tielemans'ın maliyetinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapıldığı da ifade ediliyor.

Jose Mourinho Fred’in Biletini Kesti! Yerine 38 Milyon Euroluk Belçikalı Yıldız Geliyor: Anlaşma Tamam, Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 2

ASTON VİLLA PERFORMANSIYLA DİKKATLERİ ÜSTÜNE ÇEKTİ

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Tam 77 kez Belçika adına ter döken Youri Tielamans daha önce Leicester, Monaco ve Anderlecht'te görev aldı. Yıldız futbolcu yüksek tekliği, oyun görüşü ve etkili şutları ile öne çıkan bir isim.

Barış Alper Yeni Yuvan Hayırlı Uğurlu Olsun! Galatasaray'ın yıldızına Avrupa ve Suudi Arabistan'dan Dev TeklifBarış Alper Yeni Yuvan Hayırlı Uğurlu Olsun! Galatasaray'ın yıldızına Avrupa ve Suudi Arabistan'dan Dev TeklifGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe transfer Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Beklenen Yasa Meclis’e Sunuldu, EYT Yerine Kademeli Emeklilik Geliyor! Kademeli Emeklilik Var Mı Çıkacak Mı? Kademeli Emeklilik Var Mı Çıkacak Mı?
Jadon Sancho'dan Beşiktaş Kararı Jadon Sancho'dan Beşiktaş Kararı
Barış Alper Yeni Yuvan Hayırlı Uğurlu Olsun! Galatasaray'ın yıldızına Avrupa ve Suudi Arabistan'dan Dev Teklif Barış Alper Yeni Yuvan Hayırlı Uğurlu Olsun!
Memur ve Memur Emeklisinin Beklediği Tarih Verildi! Maaş Zammında Kritik Viraja Girildi, İşte Masadaki Rakam Maaşlara Zam Pazarlığında Kritik Viraj
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar
Sahte Diplomada Skandal Üstüne Skandal... Bakanlıkta Psikoloji Semineri Vermiş! Bakanlıkta Psikoloji Semineri Vermiş!
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu Depremde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu
Ünlü Oyuncu Eylül Tumbar’ın Acı Günü: Amcası Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybetti Depremde Ölen Kişi Ünlü Oyuncunun Amcası Çıktı