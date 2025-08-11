Jose Mourinho Fred’in Biletini Kesti! Yerine 38 Milyon Euroluk Belçikalı Yıldız Geliyor: Anlaşma Tamam, Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekipte Fred’in bileti kesildi. Feyenoord karşılaşmasında oldukça kötü bir performans sergileyen Brezilyalı yıldızın yerine gelecek isim bile netleşti. Kanarya, Aston Villa’da forma giyen Youri Tielemans’ı gündemine aldı.

Başkan Ali Koç’un ise bu transfere sıcak baktığı ve onay verdiği iade edildi.

ORTA SAHAYA 38 MİLYON EUROLUK TAKVİYE

Takvim'de yer alan habere göre Futbol direktörü Devin Özek'in bir süredir hem İngiliz kulübü hem de Belçikalı yıldızın menajeriyle temas halinde olduğu öne sürülüyor. Piyasa değeri 38 milyon Euro olan Tielemans'ın maliyetinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapıldığı da ifade ediliyor.

ASTON VİLLA PERFORMANSIYLA DİKKATLERİ ÜSTÜNE ÇEKTİ

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Tam 77 kez Belçika adına ter döken Youri Tielamans daha önce Leicester, Monaco ve Anderlecht'te görev aldı. Yıldız futbolcu yüksek tekliği, oyun görüşü ve etkili şutları ile öne çıkan bir isim.

