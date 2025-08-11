Flaş Kerem Aktürkoğlu Gelişmesi! Portekiz'den Gelen Haberle İşin Seyri Değişti

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etme çalışmaları sürerken, Portekiz'den gelen haber her şeyi değiştirdi. Benfica teknik direktörü Kerem'le ilgili kararını yönetime bildirdi.

Flaş Kerem Aktürkoğlu Gelişmesi! Portekiz'den Gelen Haberle İşin Seyri Değişti
İddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerabahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşırken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakip olası muhtemel olan Benfica’nın Başkanu Rui Costa’nın işi ağırdan alması nedeniyle transferde bir türlü mutlu sona ulaşamamıştı.

Sarı-lacivertliler Kerem için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren bir teklif yaparken, Portekiz’den beklenen haber geldi.

Benfica ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda eşleşme ihtimali bulunuyor

Milli futbolcu Kerem de transfer için Benfica’ya baskı yaparken, teknik direktör Bruna Lage’nin transfere sonunda onay verdiği iddia edildi.

Lage’den onay çıkmasının ardından Kerem Aktürkoğlu transferinde rüzgarın tersine döndüğü kaydedildi. Lage, Kerem’in alternatiflerini de yönetime liste halinde verdi.

Benfica ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asist kaydetme başarısı göstermişti.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe
