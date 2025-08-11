Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor! Ali Koç’un Jeti Bu Sefer 20 Milyon Euroluk Yıldız İçin Havalanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun talimatları doğrultusunda takıma ek takviyelerde bulunmak isteyen sarı-lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe, Arsenal'da forma giyen Ukraynalı sol bek Oleksandr Zinchenko'ya talip oldu. Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibinin sportif direktörü ile görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE OLEKSANDIR ZINCHENKO’YA TALİP OLDU

TRT Spor'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, Oleksandr Zinchenko'ya talip oldu.

Haberin devamında, Sportif Direktör Devin Özek'in İngiltere’de Ukraynalı oyuncu için, İngilizlerin sportif direktörü Andrea Berta ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan haberde Arsenal cephesinin bonservis beklentisinin 15 milyon euro olduğunu aktarılırken, “Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız” mesajını da verdiği kaydedildi.

JOSE MOURINHO’NUN PLANI BELLİ OLDU

Jose Mourinho, 28 yaşındaki futbolcuyu 6 numarada oynatmayı planlıyor.

Zincenhko'nun İngiliz ekibi Arsenal ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi