Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim

GALATASARAY’DA 2 FUTBOLCU 1 FUTBOLCUYU DÖVDÜ

Kerem Aktürkoğlu’nu Galatasaray’da 2 futbolcunun dövdüğünü iddia eden Erman Toroğlu, “Kerem’i Galatasaray’da iki futbolcu dövdü. Kolay kolay bir futbolcu bir futbolcuyu dövmez hocam. Herkes 'O haklı, bu haksız' dediler. Hiçbir futbolcu diğerini dövmez. Döven hatalıdır da dövülende de bir halt vardır." dedi.