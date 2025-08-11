Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim
Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, son açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Sözcü gazetesine konuşan Toroğlu, sarı-kırmızılı ekiple ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Erman Toroğlu, Galatasaray takımında bir futbolcunun, takım arkadaşları tarafından darp edildiğini öne sürdü. İşte darp edilen o futbolcu…
Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu, Galatasaray camiası ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sözcü’ye konuşan eski hakem, Kerem Aktürkoğlu'nun olası Fenerbahçe transferiyle ilgili flaş bir gelişmeyi aktardı.
GALATASARAY’DA 2 FUTBOLCU 1 FUTBOLCUYU DÖVDÜ
Kerem Aktürkoğlu’nu Galatasaray’da 2 futbolcunun dövdüğünü iddia eden Erman Toroğlu, “Kerem’i Galatasaray’da iki futbolcu dövdü. Kolay kolay bir futbolcu bir futbolcuyu dövmez hocam. Herkes 'O haklı, bu haksız' dediler. Hiçbir futbolcu diğerini dövmez. Döven hatalıdır da dövülende de bir halt vardır." dedi.
Toroğlu, bu olayın ardından Aktürkoğlu'nun karakterinde bir "tuhaflık" olduğunu ve bu durumun boşuna yaşanmayacağını belirtti.
Eski hakem, iddialarını sürdürerek, eğer takım içindeki bu olaylar doğruysa, Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de de zorlanacağını söyledi. "Galatasaray bazı şeyleri örtüyor. Fenerbahçe örtmez çabuk ayyuka çıkarsınız" diyen Toroğlu, iki kulübün olaylara yaklaşımındaki farklılığı vurguladı.