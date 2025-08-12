Galatasaray Fernando Muslera'nın Veliahtını Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Portekizli Eldivene İmzayı Attırdı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da keleci arayışı devam ediyor. Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından deneyimli bir isimle anlaşmak isteyen Cimbom, gündemine Ederson ve Yann Sommer'i almıştı. Ancak bu transferler gerçekleşmedi ve sarı-kırmızılı yönetim yıldız bir ismi radarına aldı. Başkan Dursun Özbek 40 milyon euroluk eldivene imzayı attırdı getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun.

DURSUN ÖZBEK 40 MİLYON EUROLUK ELDİVENİ GETİRİYOR

Galatasaray, Avrupa Kupası alan yıldız kaleciyi getiriyor. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Porto'nun 25 yaşındaki file bekçisi Diogo Costa'yı transfer listesine dahil etti. Portekizli kaleci için yaklaşık 20 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetim, resmi teklifini iletti.

PAZARLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken Porto'nun bonservis konusunda yüksek beklentiler içinde olduğu ve kolaylık göstermediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 43 resmi maça çıkan Diogo Costa kalesinde toplam 45 gol görmüştü. Bu maçların 19'unda ise kalesini gole kapatmıştı.