Ünlü Cips Markası Pringles Türkiye’ye Geri Döndü: Fiyatı Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir Türkiye’de satışı yapılmayan Pringles yeniden raflara döndü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre Pringles, marketlerde 330 TL’den satışa sunuldu. "Lüks atıştırmalık" olarak bilinen marka, yüksek fiyatıyla kısa sürede gündem oldu.

UZUN SÜREDİR SATILMIYORDU

Pringles’ın Türkiye’den resmi olarak çekildiğine dair bir açıklama yapılmamış olsa da, uzun zamandır market raflarında yer almıyordu. Yeniden satışa başlamasıyla birlikte fiyatı en çok konuşulan detay oldu.

ABD’de ortalama 2 dolara satılan Pringles’ın Türkiye fiyatı, döviz kuru ve ek maliyetler nedeniyle ciddi bir fark gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi