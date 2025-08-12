Ünlü Cips Markası Pringles Türkiye’ye Geri Döndü: Fiyatı Dudak Uçuklattı
Bir süredir Türkiye’de satışı bulunmayan ünlü cips markası Pringles, yeniden raflarda yerini aldı. Ancak ürünün yeni satış fiyatı, görenleri şaşkına çevirdi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Uzun süredir Türkiye’de satışı yapılmayan Pringles yeniden raflara döndü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre Pringles, marketlerde 330 TL’den satışa sunuldu. "Lüks atıştırmalık" olarak bilinen marka, yüksek fiyatıyla kısa sürede gündem oldu.
UZUN SÜREDİR SATILMIYORDU
Pringles’ın Türkiye’den resmi olarak çekildiğine dair bir açıklama yapılmamış olsa da, uzun zamandır market raflarında yer almıyordu. Yeniden satışa başlamasıyla birlikte fiyatı en çok konuşulan detay oldu.
ABD’de ortalama 2 dolara satılan Pringles’ın Türkiye fiyatı, döviz kuru ve ek maliyetler nedeniyle ciddi bir fark gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: