Duyanı Şaşırtan Tat: Anne Sütü Aromalı Dondurma Çılgınlığı! Siparişlere Yetişemiyorlar

Gerçek anne sütü içermeyen, ancak tadıyla birebir benzetilen "anne sütü aromalı" dondurma ABD’de büyük ilgi görüyor. Kısa sürede sipariş rekoru kıran ürün, internetten ve mağazadan satışa sunuldu.

ABD merkezli bebek ürünleri markası Frida ile dondurma üreticisi OddFellows, sıra dışı bir ortaklığa imza attı. Ortaya çıkan ürün, anne sütü aromalı dondurma oldu ve kısa sürede tüm ülkenin dikkatini çekti.

2025’in başlarında tanıtılan bu özel dondurma, artık internet üzerinden sipariş edilebiliyor. Kısa sürede yoğun talep gören ürün, ismine rağmen gerçek anne sütü içermiyor. Tarifte inek sütü, krema, süt tozu, şeker, yumurta sarısı, bal şurubu, tuzlu karamel aroması ve sığır kolostrumu bulunuyor. Tadı ise anne sütünü anımsatacak şekilde, hafif tatlı, bal aromalı ve pürüzsüz dokuda hazırlanmış.

KUTUSU 530 TL'DEN SATILIYOR

ABC News’in aktardığına göre dondurma, kolostrumun etkisiyle hafif sarı renge sahip. 473 ml’lik bir kutu 12,99 dolardan (yaklaşık 530 TL) satılıyor ve online siparişlerde en az iki kutu alma şartı bulunuyor.

