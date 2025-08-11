Yaz Sofralarının Vazgeçilmezleri: Ege ve Akdeniz’in En Özel Lezzetleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyıları, yalnızca turkuaz suları ve huzurlu manzaralarıyla değil, mutfak kültüründeki zenginliğiyle de öne çıkıyor. Zeytinyağı, taze otlar, mevsim sebzeleri ve deniz ürünleriyle hazırlanan bu bölge yemekleri, hafif ama doyurucu tatlarıyla yaz aylarının en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor. İşte hem sağlıklı hem de damakları şenlendiren 6 eşsiz lezzet…

1. Zeytinyağlı Enginar

Ege mutfağının en hafif ve sağlıklı seçeneklerinden biri olan zeytinyağlı enginar, havuç, patates ve bezelye ile pişirilerek limon ve dereotu ile lezzetlendiriliyor. Soğuk servis edilen bu yemek, yaz sofralarının favorisi.

2. Fava

Bakla ezmesi olarak bilinen fava, zeytinyağı, limon suyu ve dereotu ile harmanlanarak pürüzsüz bir kıvamda hazırlanıyor. Ege sofralarının vazgeçilmez mezesinden biri.

3. Balık Böreği

Akdeniz sahillerinde sıkça yapılan bu tarifte, fileto balıklar yufkaya sarılarak kızartılıyor. Limon dilimleri eşliğinde servis edilen balık böreği, farklı bir deniz ürünü lezzeti sunuyor.

4. Şakşuka

Patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerin kızartılıp domates sosuyla harmanlanmasıyla yapılan şakşuka, hem Ege hem Akdeniz mutfağında yazın vazgeçilmez mezelerinden.

5. Kekikli Izgara Levrek

Taze kekik, zeytinyağı ve limonla marine edilen levrek, ızgarada pişirilerek hafif ve aromatik bir ana yemek haline geliyor. Deniz kokusunu sofranıza taşıyan tariflerden biri.

6. Girit Usulü Kabak Çiçeği Dolması

İncecik kabak çiçekleri, zeytinyağlı pirinç harcıyla doldurulup hafifçe pişiriliyor. Girit mutfağının en zarif ve narin yaz lezzetlerinden.

