Yıllarca Mağara Zannettiler, Gerçek Bambaşka Çıktı! 'Mısır'da da Aynısı Varmış...'

Suruç’ta yıllardır mağara sanılan yapının binlerce yıllık kaya mezarı olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa Valiliği, tarihi yapıyı koruma altına aldı. Mahalle sakinleri ise yeni gelişme karşısında şoke oldu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, vatandaşların yıllardır mağara sandığı yapının aslında binlerce yıllık tarihi kaya mezarı olduğu ortaya çıktı. Keşfin ardından Şanlıurfa Valiliği, yapının koruma altına alındığını duyurdu.

Yıllarca Mağara Zannettiler, Gerçek Bambaşka Çıktı! 'Mısır'da da Aynısı Varmış...' - Resim : 1

Olay, Köseveli Mahallesi’ndeki bir fıstık bahçesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, yer altına oyulmuş odalardan oluşan yapının geçmişte hayvan barınağı veya depo olarak kullanılan bir mağara olduğunu düşünüyordu. Ancak uzmanlar tarafından yapılan inceleme, buranın antik dönemlere ait bir kaya mezarı olduğunu ortaya çıkardı.

Yıllarca Mağara Zannettiler, Gerçek Bambaşka Çıktı! 'Mısır'da da Aynısı Varmış...' - Resim : 2

Mahallenin eski muhtarı Mehmet Kaya, uzun süre bu yapının gerçek niteliğinin bilinmediğini belirterek, "Daha önce burayı kimse bilmiyordu. Bundan 5-10 sene önce burada mağara olduğunu öğrendik. Defineciler mi açmış, yoksa başkası mı bilmiyoruz. Sonra da buranın valilik tarafından koruma altına alınacağını duyduk. Biz mağara olarak biliyorduk. Sonradan fark ettik ki milletin dediğine göre buraya kaya mezarı diyorlarmış. Tam bilmiyorum ama Mısır’da da aynısı varmış diyorlar." dedi.

Yıllarca Mağara Zannettiler, Gerçek Bambaşka Çıktı! 'Mısır'da da Aynısı Varmış...' - Resim : 3

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin kültür envanteri çalışması kapsamında tarihi dokunun kayıt altına alındığını vurguladı. Şıldak, Suruç’a bağlı Köseveli Mahallesi’ndeki kaya mezarın mahalle merkezinin yaklaşık 1 kilometre batısında bulunduğunu ve doğu-batı doğrultusunda uzandığını aktardı.

Yıllarca Mağara Zannettiler, Gerçek Bambaşka Çıktı! 'Mısır'da da Aynısı Varmış...' - Resim : 4

Valiliğin verdiği bilgiye göre, tek odalı ve dromoslu formdaki mezarın her iki yanında nişler bulunuyor. Kapı girişinin yanındaki haç betimi, mezar girişinin her iki yanında yer alan loculuslar ve iç mekandaki yuvarlak kemerli klineli bölümler, yapının tarihi önemini ortaya koyuyor. Mezar odasında altı adet açıklık ve tonozlu bölümlerin üzerinde kitabeler yer alıyor.

Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"Kaya mezar, dromoslu ve tek odalı formda doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Dromosun her iki yanında 3 adet niş bulunuyor. Kapı açıklığı, batı yönde ve iç mekanın kapı girişinin yanında haç betimi görülüyor. Mezar girişinin her iki yanında 2 adet loculus mevcut. Odanın üç cephesinde, simetrik biçimde 3 adet yuvarlak kemerli girişe sahip üçer adet klineli mezar bölümü yer alıyor. Bu bölümlerin her iki yanında, dikdörtgen formlu, kimisinde bir, kimisinde ikişer adet klineleri olan mezar bölümleri bulunuyor. Mezar odasında, dikdörtgen girişe sahip olan toplam 6 adet açıklık var. Mezar odasının her üç cephesinde bulunan tonozlu bölümlerin üzerinde kitabe görülüyor."

