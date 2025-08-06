Sarı mı, Beyaz mı? Gerçek Tereyağı Hangi Renkte Olur? Meğer Yıllardır Yanlış Biliyormuşuz

Tereyağının rengine göre doğallığını ölçmeye çalışanlar yıllardır aynı yanılgıya düşüyor. Sarı mı beyaz mı daha sağlıklı derken asıl belirleyici detay gözden kaçıyor. Gerçek tereyağını ayırt etmenin yolu sanıldığından çok farklı...

Sarı mı, Beyaz mı? Gerçek Tereyağı Hangi Renkte Olur? Meğer Yıllardır Yanlış Biliyormuşuz
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Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti tereyağıyla ilgili uzun süredir doğru sanılan bir bilgi, uzmanların açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Rengine bakarak tereyağının doğallığını anlamaya çalışan pek çok kişi aslında büyük bir yanılgıya düşüyor. Peki, gerçek tereyağı hangi renkte olmalı? İşte detaylar...

SARI MI YOKSA BEYAZ RENK Mİ OLMALI?

Tereyağının rengi konusunda halk arasında yaygın olan "Ne kadar sarıysa o kadar doğaldır" inancı her zaman gerçeği yansıtmıyor. Uzmanlara göre, tereyağının rengi tek başına doğallığını ya da kalitesini belirlemez. Gerçek tereyağının rengi; ineğin neyle beslendiği, mevsim, üretim yöntemi ve işlenme süreci gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

MEVSİME GÖRE RENK FARKI DOĞALDIR

İlkbahar ve yaz aylarında meralarda otlayan ineklerin sütü, beta karoten açısından daha zengindir. Bu da tereyağının daha sarı tonda olmasına neden olur. Ancak kış aylarında hayvanlar ağırlıklı olarak kuru yemle beslendiğinden sütteki beta karoten oranı düşer ve buna bağlı olarak tereyağının rengi daha açık, soluk bir görünüm alabilir.

Sarı mı, Beyaz mı? Gerçek Tereyağı Hangi Renkte Olur? Meğer Yıllardır Yanlış Biliyormuşuz - Resim : 1

GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN

Tereyağının rengine bakarak "Bu kesin doğaldır" demek yanıltıcı olabilir. Renk farkları tamamen üretim dönemi ve hayvanın beslenme şekliyle ilgilidir. Bu nedenle açık renkli bir tereyağı da tamamen doğal olabilir. Sarı olan ise bazı durumlarda katkı maddesi içeriyor olabilir.

Uzmanlar, tereyağı alırken sadece rengine odaklanmak yerine üreticisine, içeriğine ve güvenilirliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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