Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Şok Ayrılık! Yeni Sezon Öncesi Görevini Bıraktı
ATV’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 5 sezondur yapımcı koltuğunda oturan Kadriye Karademir Ablay, yeni sezon öncesi görevinden ayrıldı. Ayrılığın uzun süredir planlanan kişisel bir karar olduğu iddia edildi.
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üst düzey kadro değişiklikleri devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda programın haber müdürü Ali Ablay’ın NTV’ye transferiyle gündeme gelen ekip değişikliklerine bir yenisi daha eklendi.
Son 5 sezondur programın yapımcı koltuğunda oturan Kadriye Karademir Ablay, yeni sezon başlamadan görevinden ayrıldı. 5 yıldır programın içerik stratejisini belirleyen Ablay’ın ayrılık kararının, uzun süredir planlanan kişisel bir tercih olduğu iddia ediliyor.
KADRİYE KARADEMİR ABLAY KİMDİR?
Medya sektörüne Kanal D ve Star TV Avrupa’da editör ve spiker olarak adım atan Kadriye Karademir Ablay, ardından Kocaeli TV’de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Daha sonra Star TV’de yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında haber müdürlüğü yapan Ablay, son beş yıldır Müge Anlı ile Tatlı Sert’in içerik yapımcısı olarak projeye imza atıyordu.
