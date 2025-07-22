Müge Anlı ile Tatlı Sert Ne Zaman Başlayacak? ATV’de Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı! İşte Yayın Tarihi

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Hafta içi sabah kuşağında yıllardır izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2025 yaz tatiline 27 Haziran’da veda etti. Geride bıraktığı 17 sezonda çarpıcı olaylar, kayıp dosyaları, faili meçhul cinayetler ve sosyal sorumluluk projeleriyle gündemden düşmeyen program, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı’nın sunumuyla ekranlara gelen programın yeni sezon tarihiyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak önceki sezonlara bakıldığında, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 2025-2026 sezonuna Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Program, geçmiş yıllarda genellikle yaz tatilinin ardından Eylül ayı başında ekranlara geri dönüyor.

YENİ SEZONDA NELER BEKLENİYOR?

2025-2026 yayın döneminde programın yine ses getirecek vakalarla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Programın sıkı takipçileri, yeni sezonun başlayacağı günü dört gözle bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi