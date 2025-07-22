45 Günde Toprağa Karışan Tabut Üretildi

Dünyanın ilk biyolojik olarak parçalanabilen “canlı tabutu”, 45 gün içinde toprağa karışarak doğaya katkı sağlıyor. Mantar kökleri ve kenevirden yapılan bu çevreci tabut, doğaseverler için yeni bir veda şekli sunuyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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45 Günde Toprağa Karışan Tabut Üretildi
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Geleneksel gömü yöntemlerinin çevresel etkileri uzun süredir tartışma konusuydu. Hollanda merkezli Loop Biotech şirketi, bu soruna doğayla dost bir çözüm getirdi. Geliştirdikleri “canlı tabut”, tamamen doğal malzemelerden üretildi ve 45 gün içinde doğada tamamen çözünerek yok oluyor. Bu biyolojik tabut, yerel mantar türlerinin kök sistemi olan miselyumla geri dönüştürülmüş kenevir liflerinin birleşiminden oluşuyor. İç kısmında yosun yatağı, doğal kumaşlardan yapılmış yastık ve istenirse yün döşeme de bulunuyor. 30 kiloluk ağırlığı ve kulpları sayesinde taşıması da oldukça kolay.

Şirket, doğaya zarar vermeyen bu ürünle geleneksel tabutların yerine çevreci bir alternatif sunduklarını belirtiyor. Canlı tabutların üretimi sadece bir hafta sürüyor ve ilave boya, vernik ya da vida gibi sentetik malzemeler içermiyor.

ABD'DE KULLANILDI

ABD’de çevreci cenazeyi ilk kullanan kişi Mark Ancker oldu. Kızı, babasının vasiyetini yerine getirerek onu Maine'deki mülklerindeki ormanlık alana canlı tabutla defnetti. “Babam, ölümünden sonra doğaya karışmak isterdi. Şimdi toprağın bir parçası” dedi.

Bugüne dek Avrupa’da yaklaşık 2.500 adet satan Loop Biotech, ayrıca aynı malzemelerden yapılan biyolojik urneler de sunuyor. Bu ürünlere küçük bir fidan yerleştirilerek, kişinin anısına bir ağaç yetiştirilebiliyor. Şirket, bu tabutları “doğayı zenginleştiren bir veda” olarak tanımlıyor.

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Cenaze
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