Diyetisyenler Açıkladı: En Hızlı Kilo Verme Yöntemi Ortaya Çıktı! Sabah 9'dan Önce Bunu Yapın

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Kilo verme sürecinde zorlananlar müjde! Uzman diyetisyenler, sabah rutininde yapılacak küçük ama etkili değişikliklerle hem hızlı hem de sağlıklı zayıflamanın sırrını açıkladı. Güne nasıl başladığınızın, sadece ruh halinizi değil, metabolizmanızı da doğrudan etkilediğini belirten uzmanlar, özellikle sabah 9'dan önce uygulayacağınız bu 4 adımlık rutinin kilo kontrolünde çığır açacağını belirtti.

SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ, ZİNCİRLEME SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR DEMEK

Uzman Diyetisyen Melissa Mitri, "Sağlıklı bir sabah rutini oluşturmak, gün boyu sağlıklı alışkanlıkların zincirleme şekilde devam etmesini sağlar" diyerek sabahın önemine vurgu yapıyor. Peki, uzman diyetisyenlerin önerdiği, metabolizma hızlandıran ve tokluk sağlayan bu 4 etkili adım ne? İşte detaylar...

EN HIZLI KİLO VERDİREN SABAH SIRLARI:

YETERLİ VE DÜZENLİ UYKU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Sabah erken kalkmak cazip gelse de, yeterli uyku alamamak kilo verme çabalarınıza köstek olabilir. Diyetisyen Mandy Enright, yetersiz uykunun iştah artışına, kötü beslenme seçimlerine ve daha fazla kalori alımına yol açtığını belirtiyor. Yapılan araştırmalar da az uyuyanların daha fazla kalori tükettiğini ve tatlı/yağlı yiyeceklere yöneldiğini gösteriyor. Düzenli bir uyku rutini oluşturmak, hormon dengeniz ve metabolizmanız için kilit rol oynuyor.

GÜNE HER DAİM BİR BARDAK SU İLE BAŞLAYIN

Sabahları ilk iş kahveye uzananlara önemli bir uyarı var! Uzmanlar, uyandıktan sonraki ilk 30 dakika içinde içilen bir bardak suyun metabolizmayı harekete geçirdiğini, sindirimi desteklediğini ve en önemlisi susuzluk hissinin açlıkla karıştırılmasını engellediğini vurguluyor. Diyetisyen Bonnie Taub-Dix, yemeklerden önce su içmenin tokluk hissi yaratıp daha az yemek yemeye yardımcı olduğunu ekliyor. Bu alışkanlığı edinmek için yatmadan önce yatağınızın yanına bir bardak su koymak pratik bir çözüm olabilir.

KAHVALTIDA PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN

Kahvaltıyı es geçmek veya sadece karbonhidratlarla geçiştirmek, gün içinde sürekli açlık hissetmenize neden olabilir. Mitri, "Protein açısından zengin bir kahvaltı rutini, gün boyu daha tok hissetmenizi sağlar ve aşırı yeme eğilimini azaltır" diyor. Yumurta, süzme yoğurt, kefir, kuruyemişler ve hatta baklagiller, iştahı dengeleyen ve tokluk hissini artıran hormonları tetikleyen harika protein kaynaklarıdır. Pratik bir smoothie de protein açısından zengin bir kahvaltı seçeneği sunar.

GÜNE EGZERSİZ İLE ENERJİK BAŞLAYIN

Günün erken saatlerinde yapılan egzersiz, yağ yakımını destekleme ve metabolizmayı hızlandırma konusunda oldukça etkili. Araştırmalar, sabah egzersizi yapan bireylerin daha düşük vücut kitle indeksine ve daha ince bel çevresine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca sabah sporu, gün boyu daha sağlıklı besin tercihleri yapmayı teşvik ederken, uyku düzeninizi de olumlu etkileyerek kilo verme sürecinizi dolaylı yoldan destekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi