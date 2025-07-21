Eşini En Çok Aldatan Ülke Belli Oldu: Sadakatsizlikte Zirvede Bakın Neresi Çıktı

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Sadakat, romantik ilişkilerin temel taşlarından biri olarak görülse de, dünya genelindeki veriler bunun her toplumda aynı şekilde algılanmadığını ortaya koyuyor. Insider Monkey tarafından yayımlanan ve 1.9 milyondan fazla kişinin verilerine dayanan küresel araştırma, farklı ülkelerdeki aldatma oranlarını mercek altına aldı. Araştırma sonucunda, bazı ülkelerde sadakatsizliğin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda kültürel temellere dayandığı da net şekilde görüldü.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ ALDATIYOR

Araştırmada Tayland, yüzde 51 gibi dikkat çekici bir oranla dünyanın en sadakatsiz ülkesi olarak listede ilk sıraya yerleşti. Bu oran, ülkede her iki kişiden birinin ilişkisi dışında bir partneri olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, Tayland'daki bu tabloyu açıklarken kültürel bir uygulamaya dikkat çekiyor: “Mia Noi”. Halk arasında “küçük eş” anlamına gelen bu gelenek, evli erkeklerin resmi eşlerinin yanı sıra ikinci bir partnerle ilişki kurmalarını ve onları da maddi olarak desteklemelerini toplumda doğal bir durum olarak kabul ediyor. Gelişmiş seks endüstrisiyle birlikte bu sosyal kabulleniş, ülkede aldatmanın sıradanlaşmasına yol açıyor.

AVRUPA’NIN SADAKATSİZLİK HARİTASI

Avrupa kıtasında ise beklenmedik bir lider dikkat çekiyor. Genellikle romantizmle özdeşleştirilen güney ülkeleri yerine, listenin başında bir İskandinav ülkesi yer alıyor: Danimarka. Ülkede aldatma oranı yüzde 46 seviyesinde.

Danimarka’yı yüzde 45 ile Almanya ve İtalya takip ederken, İspanya, Birleşik Krallık ve Belçika gibi ülkelerde bu oran yüzde 36 ile 40 arasında değişiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde de benzer şekilde sadakatsizlik oranlarının yüzde 40’ı aştığı görülüyor.

AŞKIN MERKEZİNDE SORUNLU İLİŞKİLER

Aşkın ve romantizmin merkezi olarak kabul edilen Fransa, yüzde 43’lük oranla Avrupa’da üst sıralarda yer alıyor. Fransız toplumundaki sadakatsizlik eğilimi duygusal tatminsizlik, iletişim eksikliği ve uzun ilişkilerde yaşanan monotonlukla ilişkilendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi