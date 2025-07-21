Psikologlar Toksik İnsanların 3 Ortak Özelliğini Açıkladı: Bu Hareketlerde Arkanıza Bakmadan Kaçın

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Günlük ilişkilerimizde, özellikle duygusal bağ kurduğumuz kişiler söz konusu olduğunda, karşımızdakinin olumsuz özelliklerini görmezden gelme eğiliminde olabiliriz. Ancak bazı davranış kalıpları, bir kişinin sağlıksız ya da güvenilmez bir kişiliğe sahip olduğuna dair güçlü işaretler taşıyor.

Psychological Review dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışmada, psikologlar binlerce bireyin davranış biçimlerini analiz ederek, "toksik" bir karakter yapısına işaret eden 3 temel özelliği ortaya koydu.

1. Zayıf İrade ve Kendini Kontrol Edememe

İlk dikkat çeken davranış, kişinin kendi arzularını ve dürtülerini bastırmakta zorlanması. Günümüzde birçok kişi, istemediği durumlara "evet" deme alışkanlığından vazgeçemiyor. Uzmanlar, sürekli olarak iştahını, dürtülerini ya da isteklerini kontrol edemeyen bireylerin, uzun vadeli ilişkilerde sorun yaşama eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu kişiler aynı zamanda bağımlılıklara ve anlık hazlara daha kolay yenik düşebiliyor.

2. Aşırı Gerçekçilik ve Hayal Gücünden Uzaklık

Hayatta ayakları yere basmak elbette önemli, ancak hiçbir hayal kurmayan, duygularını bastırarak yalnızca mantıkla hareket eden bireyler, ilişkilerde duygusal derinlik kurmakta zorlanıyor. Psikologlara göre, sürekli olarak riskten kaçınan ve yalnızca kesin sonuçlarla ilgilenen kişiler, hedeflerine ulaşmakta güçlük çekerken, çevresindeki insanlara da ilham veremiyor. Bu tutum, kişinin hayata katı bir pencereden bakmasına ve duygusal bağ kurmakta zorlanmasına neden olabiliyor.

3. Fazla Sosyal Görünme ve Sahte Samimiyet

Sosyal çevrede kolay iletişim kurmak olumlu bir özellik gibi görünse de, her ortama aşırı uyum sağlayan, herkesle samimi olmaya çalışan bireyler, uzmanlara göre güven vermeyen bir profil çiziyor. Girdiği her ortamda aynı sıcaklıkla yaklaşan, sınır koyamayan ve kendi değerlerini arka plana atan bu kişiler, uzun vadede yüzeyselliğe ve güven eksikliğine neden olabiliyor. Psikologlar, gerçekten sağlıklı ilişkilerin, karşılıklı sevgi kadar belirli sınırları da içermesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi