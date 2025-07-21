WhatsApp'a Instagram Modeli Geliyor: Kullanıcılar Şaşkın! Artık Hepsi Durumlarda Görünecek

Meta, WhatsApp’ta uzun süredir konuşulan reklam özelliğini hayata geçiriyor. Kullanıcılar artık "Durum" sekmesinde arkadaşlarının içeriklerinin yanı sıra sponsorlu paylaşımlarla da karşılaşacak.

WhatsApp'a Instagram Modeli Geliyor: Kullanıcılar Şaşkın! Artık Hepsi Durumlarda Görünecek
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Meta, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta reklam gösterimini başlatmak için ilk adımı attı. Beta kullanıcılarıyla test edilen yeni özellikle birlikte, WhatsApp’ın “Durum” bölümünde işletmelere ait sponsorlu içerikler de yer almaya başladı. Bu adımla birlikte uygulama, Instagram’daki reklam modeline benzer bir yapıya geçiş yapıyor.

DURUM BÖLÜMÜNE SPONSORLU PAYLAŞIMLAR GELİYOR

Kullanıcıların fotoğraf, video, sesli not ya da yazı paylaştığı “Durum” (Stories) alanı, artık yalnızca arkadaş güncellemelerini değil, aynı zamanda reklam içeriklerini de barındıracak. Özellik şu anda sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test ediliyor ve 2.25.21.11 numaralı beta sürümde aktif durumda.

REKLAMLAR KİŞİYE ÖZEL GÖSTERİLECEK

WhatsApp'a Instagram Modeli Geliyor: Kullanıcılar Şaşkın! Artık Hepsi Durumlarda Görünecek - Resim : 1

Meta, WhatsApp'ta gösterilecek reklamların kullanıcının ilgi alanlarına göre uyarlanacağını duyurdu. Reklam hedeflemelerinde kullanıcının konumu (ülke/şehir), dili, takip ettiği kanallar ve uygulama içindeki reklamlarla olan etkileşimleri dikkate alınacak. Bu hedefleme sürecinde Meta, Hesap Merkezi üzerinden kullanıcıya reklam tercihlerini değiştirme hakkı da sunuyor.

META GERİ ADIM ATMADI

WhatsApp’ın kurucuları daha önce reklam fikrine kesin bir dille karşı çıkmış olsa da, Meta’nın bu konudaki planları yıllardır gündemdeydi. 2020 yılında geçici olarak askıya alınan reklam planları, WhatsApp Başkanı Will Cathcart’ın 2023’te yaptığı açıklamayla tekrar doğrulanmıştı. Meta, geçtiğimiz yıl reklam gelirlerinden 160 milyar dolardan fazla kazanç elde etti.

WhatsApp'a Instagram Modeli Geliyor: Kullanıcılar Şaşkın! Artık Hepsi Durumlarda Görünecek - Resim : 2

GİZLİLİK KONUSUNDA GÜVENCE VERİLDİ

Meta, kullanıcıların gizliliğini koruyacağına dair güvence verdi. Şirket, telefon numaralarının reklam verenlerle paylaşılmayacağını ve mesajlar, aramalar ya da grupların reklam amaçlı kullanılmayacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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