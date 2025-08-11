Ünlü Oyuncudan Üzen Haber: Son Hali Görenleri Kahretti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yol Arkadaşım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Babam ve Oğlum gibi pek çok popüler yapımda rol alan ünlü oyuncu Mahmut Gökgöz’ün huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali görenleri üzdü.

Tiyatro sanatçısı ve yönetmen Mahmut Gökgöz’ün 1,5 senedir İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'ne bağlı öz bakımını yapamayan ve yatağa bağımlı kişilerin yaşadığı sitede kaldığı bildirildi.

74 yaşındaki Gökgöz’ün kardeşi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağabeyim, devlet tiyatrosu sanatçısı Mahmut Gökgöz 1,5 seneyi aşkın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü tesislerindeki sitede yatıyor. Arkadaşları, tanıyanlar ziyaret ederse çok sevinir ve motive olur. Lütfen olabildiğince yayın" dedi.

Bir Instagram kullanıcısı da Gökgöz ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu fotoğrafta Gökgöz’ün tekerlekli sandalyede oturması dikkat çekti.

