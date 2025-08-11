Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Hoşgeldin”, “Sen de Bizdensin”, “Vardar Ovası”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi eserleriyle tanınan ünlü şarkıcı Ayla Başar, güçlü sesi ve yorumuyla müzikseverlerin gönlünde taht kurmuştu. Ünlü isimden kötü haber geldi.

Film- San Vakfı sosyal medya hesabından şarkıcının hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ses Sanatçısı Ayla Başar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

HAYRANLARINDAN TAZİYE MESAJLARI

Sanatçının vefat haberi üzerine hayranları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Pek çok kişi, "Allah rahmet eylesin" ve "Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajlarıyla taziyelerini iletti.

