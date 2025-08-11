Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm

"Hoşgeldin" ve "Vardar Ovası" gibi unutulmaz eserleriyle tanınan Türk müziğinin sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Hoşgeldin”, “Sen de Bizdensin”, “Vardar Ovası”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi eserleriyle tanınan ünlü şarkıcı Ayla Başar, güçlü sesi ve yorumuyla müzikseverlerin gönlünde taht kurmuştu. Ünlü isimden kötü haber geldi.

Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm - Resim : 1

Film- San Vakfı sosyal medya hesabından şarkıcının hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ses Sanatçısı Ayla Başar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

HAYRANLARINDAN TAZİYE MESAJLARI

Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm - Resim : 2

Sanatçının vefat haberi üzerine hayranları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Pek çok kişi, "Allah rahmet eylesin" ve "Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajlarıyla taziyelerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in En Acı Günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek Vefat EttiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in En Acı Günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek Vefat EttiGüncel

İnternetten Aldığı Kremde Kezzap Etkili Madde Çıktı! Bütün Hayatı Karardıİnternetten Aldığı Kremde Kezzap Etkili Madde Çıktı! Bütün Hayatı KarardıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
şarkıcı
Son Güncelleme:
İnsanlığımızdan Utandık! Depremler Türkiye’deki Konut Fiyatlarını Nasıl Etkiledi? İşte En Ucuz Ve En Pahalı Şehirlerin Güncel Rakamları… Deprem Konut Fiyatlarını Nasıl Etkiledi?
Jose Mourinho Fred’in Biletini Kesti! Yerine 38 Milyon Euroluk Belçikalı Yıldız Geliyor: Anlaşma Tamam, Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe 8 Numarasını Buldu
Ünlü Oyuncu Eylül Tumbar’ın Acı Günü: Amcası Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybetti Depremde Ölen Kişi Ünlü Oyuncunun Amcası Çıktı
Oscar Ödüllü Oyuncu Emma Thompson'dan Yıllar Sonra Gelen 'Trump' İtirafı: 'Amerikan Tarihini Değiştirebilirdim' Oscar Ödüllü Oyuncudan Yıllar Sonra Gelen 'Trump' İtirafı
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar
Sahte Diplomada Skandal Üstüne Skandal... Bakanlıkta Psikoloji Semineri Vermiş! Bakanlıkta Psikoloji Semineri Vermiş!
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu Depremde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu
Ünlü Oyuncu Eylül Tumbar’ın Acı Günü: Amcası Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybetti Depremde Ölen Kişi Ünlü Oyuncunun Amcası Çıktı