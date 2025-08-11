Oscar Ödüllü Oyuncu Emma Thompson'dan Yıllar Sonra Gelen 'Trump' İtirafı: 'Amerikan Tarihini Değiştirebilirdim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Emma Thompson, İsviçre’deki Lovarno Film Festivali’nde izleyicilere yaptığı konuşmada, unutulmaz bir anısını paylaştı. 1998 yılında, Primary Colors filminin çekimleri sırasında karavanında olduğu bir sırada telefonunun çaldığını ve arayanın dönemin iş insanı, şimdinin ABD Başkanı Donald Trump olduğunu anlattı.

Thompson, o dönemde ikinci eşi Marla Maples’dan yeni ayrılan Trump’ın kendisine, “Merhaba, ben Donald Trump. Gelip benim güzel mekanlarımdan birinde kalmanı çok isterim. Belki birlikte yemek yeriz” dediğini aktardı. İlk başta bunun bir şaka olduğunu düşünen Thompson, “Size nasıl yardımcı olabilirim?” diye yanıt verdiğini, ancak teklifin ciddi olduğunu anlayınca nazikçe, “Çok tatlısınız, teşekkür ederim. Ben size dönerim” diyerek telefonu kapattığını belirtti.

O dönemde Thompson da aktör Kenneth Branagh ile evliliğini yeni sonlandırmıştı. Trump’ın teklifinin zamanlamasına dikkat çeken oyuncu, esprili bir şekilde, “Bahse varım, çevresinde koluna takacak iyi bir dul aramasına yardım eden insanlar var. Ve işte benim numaramı buldu” dedi. Thompson, bu durumu “takip etmek” olarak nitelendirerek izleyicileri güldürdü.

'AMERİKAN TARİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİRDİM'

Mülteci ve kadın hakları için kampanyalar düzenleyen, çevre aktivizmiyle tanınan ve 2017 ile 2019’da Jeremy Corbyn’in İşçi Partisi’ni açıkça destekleyen Thompson, Trump’ın teklifini kabul etseydi neler olabileceği konusunda şakayla karışık yorum yaptı. “Donald Trump’la bir randevuya çıkabilirdim ve sonrasında anlatacak hikayem olurdu. Belki de Amerikan tarihinin gidişatını değiştirebilirdim” diyen oyuncu, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: Haber Merkezi