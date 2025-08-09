Beyaz TV’den Ayrılmıştı! Nur Viral’in Yeni Programı ve Kanalı Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV’den ayrıldığını açıklayan Nur Viral'in yeni adresi belli oldu. Ünlü sunucu yeni yayın döneminde Nur Viral’le Sen İstersen programıyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programda saklı kalan sırlar ortaya çıkacak, yarım kalan hikayeler tamamlanacak.

Son Güncelleme:
Beyaz TV’den Ayrılmıştı! Nur Viral’in Yeni Programı ve Kanalı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun yıllardır Beyaz TV’de hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programıyla izleyici karşısına çıkan Nur Viral, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. Ünlü sunucu, istifasının ardından birçok kanaldan teklif aldı ve sonunda yeni adresini belirledi.

Beyaz TV’den Ayrılmıştı! Nur Viral’in Yeni Programı ve Kanalı Belli Oldu - Resim : 1

BEYAZ TV DEFTERİNİ KAPATTI

Özel hayattan evliliğe, yaşamdan ilişkilere dair konuların ele alındığı programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Nur Viral, 27 Haziran’da sezon finali yaparak ekrana veda etmişti. Ayrılık kararını sosyal medya hesabından paylaşan Viral, "Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum. Ayrılıklar zordur ama bazen yeni hikayelere yer açmak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ YAYIN DÖNEMİNDE STAR TV’DE OLACAK

Beyaz TV’den Ayrılmıştı! Nur Viral’in Yeni Programı ve Kanalı Belli Oldu - Resim : 2

Gelen yoğun tekliflerin ardından kararını veren ünlü sunucu, yeni yayın döneminde Nur Viral’le Sen İstersen programıyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği program, hem duygusal hem de hayatın içinden hikayelere yer verecek.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kayıp Dostu Halit Yukay İçin Yardım Çağrısı: "Kritik saatlere girdik"Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kayıp Dostu Halit Yukay İçin Yardım Çağrısı: "Kritik saatlere girdik"Magazin

Seda Bakan’dan Kaybolan Yakın Arkadaşı Halit Yukat İçin Yürek Burkan Sözler! "Lütfen Mucize Olsun"Seda Bakan’dan Kaybolan Yakın Arkadaşı Halit Yukat İçin Yürek Burkan Sözler! "Lütfen Mucize Olsun"Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Nur Viral Star TV
Son Güncelleme:
İbrahim Tatlıses'in Davalık Olduğu Oğlu Ahmet Tatlıses Açıkladı: Kim Kazandı? Ahmet Tatlıses Açıkladı, Davayı Kim Kazandı?
Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kayıp Dostu Halit Yukay İçin Yardım Çağrısı: "Kritik saatlere girdik" Kaybolan Dostu İçin Seferber Oldu
Fenerbahçe'de Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Deprem! Mourinho 24 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Gözüm Seni Görmesin 24 Milyon Euroluk Yıldızın Bileti Kesildi
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!