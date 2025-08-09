Beyaz TV’den Ayrılmıştı! Nur Viral’in Yeni Programı ve Kanalı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun yıllardır Beyaz TV’de hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programıyla izleyici karşısına çıkan Nur Viral, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. Ünlü sunucu, istifasının ardından birçok kanaldan teklif aldı ve sonunda yeni adresini belirledi.

BEYAZ TV DEFTERİNİ KAPATTI

Özel hayattan evliliğe, yaşamdan ilişkilere dair konuların ele alındığı programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Nur Viral, 27 Haziran’da sezon finali yaparak ekrana veda etmişti. Ayrılık kararını sosyal medya hesabından paylaşan Viral, "Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum. Ayrılıklar zordur ama bazen yeni hikayelere yer açmak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ YAYIN DÖNEMİNDE STAR TV’DE OLACAK

Gelen yoğun tekliflerin ardından kararını veren ünlü sunucu, yeni yayın döneminde Nur Viral’le Sen İstersen programıyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği program, hem duygusal hem de hayatın içinden hikayelere yer verecek.

