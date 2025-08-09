Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kayıp Dostu Halit Yukay İçin Yardım Çağrısı: "Kritik saatlere girdik"

Kıvanç Tatlıtuğ, denizde lüks teknesiyle kaybolan yakın dostu Halit Yukay’ın bulunması için sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. “Kritik saatlere girdik” diyen Tatlıtuğ, bölge halkını arama çalışmalarına destek vermeye çağırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kayıp Dostu Halit Yukay İçin Yardım Çağrısı: "Kritik saatlere girdik"
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabı üzerinden günlerdir kayıp olan yakın arkadaşı iş insanı Halit Yukay’ın bulunması için yardım çağrısı yaptı. Yalova’dan denize açıldıktan sonra teknesi parçalanmış halde bulunan Yukay’dan hala haber alınamazken Tatlıtuğ, arama ve kurtarma çalışmalarında kritik saatlere girildiğinin altını çizdi.

"YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR, KRİTİK SAATLERDEYİZ"

Tatlıtuğ, Instagram hesabında takipçilerine seslendiği videoda, “Sevgili kardeşim Halit Yukay, 4 gün önce Yalova’dan Bozcaada istikametine doğru yola çıktı. Ne yazık ki elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Bugün 5. günün sabahındayız ve artık çok kritik saatlerdeyiz. Bölgedeki herkese çağrım; işaretlediğimiz bölgede arama çalışmalarına katılmanız, imkanınız varsa keşif yapmanız ve herhangi bir ipucu ya da bilgiyi bizimle paylaşmanız.” açıklamasında bulundu.

Bölgede deniz polisi, devlet kurumları, balıkçı tekneleri ve gönüllülerin arama çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Tatlıtuğ, desteğin hayati önem taşıdığını belirtti.

AİLECE YUNAN ADALARINA GİDECEKLERDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in, yakın dostları Halit Yukay ile ailecek Yunan adalarına gitmeyi planladığı ancak yaşanan kazanın, tatil planlarının önüne geçtiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

4 Ağustos 2025’te yapılan ihbarın ardından başlatılan çalışmalarda, Yukay’a ait “Graywolf” isimli özel tekne parçalanmış halde bulunmuştu. Teknenin, bölgeden geçen bir ticari yük gemisiyle çarpıştığı iddia edilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, gemi kaptanı C.T. hakkında gözaltı kararı vermiş, ancak şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

