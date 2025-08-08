Mustafa Sandal'dan Hayranlarını Endişelendiren Haber! Konserini İptal Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sağlık sorunları nedeniyle 9 Ağustos’ta Bursa’da vermeyi planladığı konseri iptal etti. Sanatçı, yoğun konser temposu sonrasında yapılan rutin doktor kontrolünde bir hafta boyunca ses istirahati alması gerektiğini bildiren doktor raporunu kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bursa konserine katılamayacağını duyuran Sandal, hayranlarından özür diledi.

SESİNİ DİNLENDİRECEK

Mustafa Sandal, açıklamasında, "Canım Bursa'm yoğun performans gösterdiğimiz ve ardı ardına gerçekleşen konserlerin akabinde gerçekleşen rutin doktor kontrolü sonucunda doktorum diğer konserleri riske atmamak adına '1 hafta ses istirahati' önermiş ve rapor düzenlemiştir. Maalesef 9 Ağustos'ta sizlerle olamayacağım." ifadelerine yer verdi.

Sanatçı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, geçmişte yaşadığı psikolojik bir rahatsızlıktan da bahsetmişti. Sandal, "Trikotillomani (saç koparma hastalığı) yaşadım. Düşünürken saçımı koparırdım, fakat zamanla toparladım" diyerek bu süreci nasıl geride bıraktığını anlatmıştı.

Mustafa Sandal’ın sağlık durumu kamuoyunda endişe yaratırken, sanatçının sahneye ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı. Hayranları, sosyal medya üzerinden ünlü isme geçmiş olsun mesajları ile destek verdi.

