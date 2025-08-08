Unutulmaz Konserlerin Mimarı Ünlü Organizator Siyabend Süvari Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özellikle Rock ve alternatif müzik alanında Türkiye'nin en etkili organizatörlerinden biri olarak tanınan, yaklaşık 6 yıldır kanser tedavisi gören ünlü organizator Siyabend Süvari hayatını kaybetti.

ROCK YILDIZLARINI TÜRKİYE'YE TAŞIDI

Metallica, Bon Jovi, Muse gibi dünya çapında ünlü isimlerin Türkiye'deki konserlerinin arkasındaki isim olan gören ünlü organizatörün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

ÜNLÜLERDEN MESAJ YAĞDI

Sektördeki vizyoner yaklaşımıyla hafızalara kazınan organizatör Siyabend Süvari’nin ölümünün ardından Harun Tekin, Aylin Aslım ve Güneş Duru gibi pek çok sanatçı sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

'SAYISIZ PROJEYE İLHAM VERDİ'

Dergycom tarafından yapılan paylaşımda ünlü organizatör şu sözlerle anıldı: Uluslararası müzik dünyasında vizyonu ve liderliğiyle sayısız projeye ilham veren, sektörün en başarılı organizatörlerinden Siyabend Süvari’nin aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

