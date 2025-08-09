İbrahim Tatlıses'in Davalık Olduğu Oğlu Ahmet Tatlıses Açıkladı: Kim Kazandı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun yıllardır özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yine bir aile içi krizle gündeme geldi. Yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı kavga ve saldırı olayları hala konuşulurken, İbrahim Tatlıses bu kez de büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile gerilim yaşadı. "Tatlıses" markasıyla alakalı babasıyla mahkemelik olan Ahmet Tatlıses, söz konusu davayla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Tatlıses" markasını kendisinden izinsiz kullanıp Türk Patent Enstitüsü'nde tescilini sağladığı iddiasıyla büyük oğlu Ahmet Tatlıses’e dava açan İbrahim Tatlıses, Tatlıses Prodüksiyon Şirketi'nin marka patenti vekilinin, şirketin bilgisi ve isteği dışında Ahmet Tatlıses’e danışmanlık hizmeti verdiğini öne sürerek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

'İSTİNAF SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

İki yıl boyunca devam eden davanın -şarkıcının lehine sonuçlandığı iddia edilmesi gündem oldu. Ahmet Tatlıses, bu haberler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.

Tatlıses, açıklamasında dava sürecinin hala devam ettiğini vurgulayarak "Bazı medya organlarında çıkan İbrahim Tatlıses, 'Tatlıses' markası davasını kazandı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Dava henüz kesinleşmemiştir, istinaf süreci devam etmektedir. Adımı taşıyan markalar, yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti Patent ve Marka Kurumu nezdinde yasal olarak tescillenmiştir. Bu tarz haberlerin, yeni açacağım işletme öncesinde itibarımı zedelemeye yönelik bilinçli bir algı çalışması olduğunu düşünüyorum" dedi.