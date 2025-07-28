Tatlıses Kardeşler Arasında Büyük Kaos! İdo Beğendi Sosyal Medya Karıştı

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Türküleri ve arabesk şarkılarıyla tanınan, müzik dünyasında ‘İmparator’ olarak adlandırılan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisine 'Dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracını sürmüştü.

Polis Çıtak’ı durdurmak için havaya iki el ateş etmiş, ardından Çıtak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınması öncesinde aracında canlı yayın açarak ağlayan ünlü şarkıcı “Kocam emniyet müdürüne kadar ulaştı. Siz benim ünlü olduğumu bilerek bunu yaptınız” diyerek tepki göstermişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in İzzet Çapa’nın kız kardeşi hakkındaki bir yorumuna beğeni attığı iddia edildi.

İzzet Çapa, Dilan Çıtak’ın görüntülerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle tepki gösterdi:

Boş teneke çok ses çıkarır…

“Bana ünlü olduğum için yapıyorlar” demişsin…

Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde…

Peki ya sen ne yapıyorsun?..

Polisin “Dur!” ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun…

Kardeş bu, öldürmeye teşebbüstür!..

Sonra da çıkıp mağdur edebiyatı yapıyorsun…

Vallahi çok iyi adammış o polis; ben olsam çok farklı hareket ederdim…

Bir söz vardır: Altın tas içindekini gösterir…

Ün, karakteri gizlemez; ortaya çıkarır…

Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk…

İdo Tatlıses’in Çapa’nın bu paylaşımını beğendiği iddia edildi.