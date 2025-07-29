İbrahim Tatlıses Kızı Dilan Hakkında İlk Kez Konuştu! Tek Sözüyle Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum’da arabasını polis üzerine süren kızı Dilan Çıtak hakkında ilk kez konuştu. Kızının “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” sözleri hatırlatılan ünlü türkücü “Hani beni kabul etmiyordu?” dedi.

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İbrahim Tatlıses Kızı Dilan Hakkında İlk Kez Konuştu! Tek Sözüyle Sosyal Medyayı Salladı
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, dün Bodrum’da emniyet şeridinde giderken polis tarafından durdurulmuş, Çıtak’a ehliyet ve ruhsatı sorulmuştu.

İbrahim Tatlıses Kızı Dilan Hakkında İlk Kez Konuştu! Tek Sözüyle Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Çıtak, polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak aracını üzerine sürmüştü. Polisin ateş açması sonucu durdurulan Dilan Çıtak, gözaltına alınmış, 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilmişti. İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İbrahim Tatlıses Kızı Dilan Hakkında İlk Kez Konuştu! Tek Sözüyle Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 2

'PANİKLEDİM' DEMİŞTİ

Dilan Çıtak, hakkındaki suçlamaları "Panikledim, stres yaşadım" diyerek yalanlamıştı.

İbrahim Tatlıses Kızı Dilan Hakkında İlk Kez Konuştu! Tek Sözüyle Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 3

İDO’DAN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

İdo Tatlıses’in İzzet Çapa’nın “Boş teneke çok ses çıkarır… Bana ünlü olduğum için yapıyorlar” demişsin… Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde… Peki ya sen ne yapıyorsun?.. Polisin “Dur!” ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun… Kardeş bu, öldürmeye teşebbüstür!” paylaşımını beğendiği iddia edilmişti.

İBRAHİM TATLISES SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Söz konusu olaya ilişkin gözlerin çevrildiği İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu. Bir mekan çıkışında kendisine kızının “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” sözleri hatırlatılan İbrahim Tatlıses elini ağzına götürerek fermuar hareketi yaparak "Hani beni kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi? Söylenecek çok şey var da..." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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