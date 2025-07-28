İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Hakkında Karar! Polisin Üzerine Aracını Sürmüştü, Savunması Şoke Etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘Dur’ ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine süren ve gözaltına alınan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, dün Bodrum’da emniyet şeridinde giderken polis tarafından durdurulmuş, Çıtak’a ehliyet ve ruhsatı sorulmuştu.

İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Hakkında Karar! Polisin Üzerine Aracını Sürmüştü, Savunması Şoke Etti - Resim : 1

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Çıtak, polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak aracını üzerine sürmüştü. Polisin ateş açması sonucu durdurulan Dilan Çıtak, gözaltına alınmış, 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilmişti.

İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Hakkında Karar! Polisin Üzerine Aracını Sürmüştü, Savunması Şoke Etti - Resim : 2

Dilan Çıtak, hakkında verilen karar belli oldu. İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'PANİKLEDİM'

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Dilan Çıtak, hakkındaki suçlamaları "Panikledim, stres yaşadım" diyerek yalanladı.

İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Hakkında Karar! Polisin Üzerine Aracını Sürmüştü, Savunması Şoke Etti - Resim : 3

AĞABEYİNDEN ÇARPICI BEĞENİ

Öte yandan, söz konusu olaya ilişkin İbrahim Tatlıses’ten herhangi bir açıklama gelmezken, İdo Tatlıses’in İzzet Çapa’nın “Boş teneke çok ses çıkarır… Bana ünlü olduğum için yapıyorlar” demişsin… Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde… Peki ya sen ne yapıyorsun?.. Polisin “Dur!” ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun… Kardeş bu, öldürmeye teşebbüstür!” paylaşımını beğendiği iddia edilmişti.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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