İbrahim Tatlıses’in Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Dikkat Çeken Torun Mesajı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses’in ikiz çocuklarını sosyal medya hesabında paylaşarak dikkat çeken bir not düştü. Ekran görüntüsüyle torunlarının fotoğrafını paylaşan Tatlıses, “Bunlar benim melek torunlarım. Bir de kurt oğlu kurt torunlarım var” ifadelerini kullandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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İbrahim Tatlıses’in Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Dikkat Çeken Torun Mesajı
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İmparator olarak ün salan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünya evine girmiş, 22 Ocak 2024’te ise ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya gelmişti. Ünlü çiftin bebekleri aile büyükleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştı.

İbrahim Tatlıses, telefonunun ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Torunlarının fotoğrafını paylaşan Tatlıses, “Kurt oğlu kurt torunlarım var” dedi.

İbrahim Tatlıses’in Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Dikkat Çeken Torun Mesajı - Resim : 1

AHMET TATLISES GÜNDEM OLDU

İbrahim Tatlıses’in bu paylaşımı, bir süredir aralarının açık olduğu diğer oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşanan gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Baba-oğul arasında devam eden hukuki süreçle ilgili Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İbrahim Tatlıses’in Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Dikkat Çeken Torun Mesajı - Resim : 2

“Gerçekler sustukça büyür” diyen Ahmet Tatlıses, yaşananlarla ilgili konuşmak için hukuki sürecin tamamlanmasını beklediğini ifade etmişti. “Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı...” diyen Ahmet Tatlıses’in açıklamaları sonrası gözler baba İbrahim Tatlıses’e çevrilmişti.

İbrahim Tatlıses’in Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Dikkat Çeken Torun Mesajı - Resim : 3

GÖNDERME Mİ?

Tatlıses’in torunlarıyla yaptığı son paylaşım, kimi takipçiler tarafından “göndermeli” olarak yorumlanırken, aile içinde yaşanan kırgınlıkların sosyal medya üzerinden dolaylı mesajlarla sürdüğü dikkatlerden kaçmadı.

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