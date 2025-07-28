Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasındaki ‘Havhavhav’ Krizi Alevlendi! Bir Kaos 4 Ünlü… Herkes Bunu Konuşuyor

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Harbiye konseri öncesinde verdiği bir röportajda “Bir ara ‘Miyav Miyav’ diye şarkı yapayım dedim, ama sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ deyip vazgeçtim” açıklamasını yapmıştı. Sandal’ın bu açıklaması sonrasında gözler, 'Havhavhav’ şarkısı ile tanınan ünlü rapçi Lvbel C5’ e çevrilmişti.

ÜNLÜ RAPÇİ 'SIKINTI YOK' DEMİŞTİ

Ünlü rapçi, ‘Havhavhav’ şarkısına mizahi bir gönderme yapan Mustafa Sandal’a “İstediğini yapsın, onun bir efekt yakalaması çok zor. Büyüklerimiz konuşuyor, biz saygılı olalım, bir şey demeyelim. Sıkıntı yok. Açsın Spotify’ı, vardır mutlaka, premium üyeyse oradan bakabilir. Bende beş-altı tane üyelik var, yoksa verebilirim ona. Aylık dinleyici rakamlarını kontrol edebilir oradan” diye yanıt vermişti.

'MUSTAFA ABİNİN KUSURUNA BAKMA'

Lvbel C5’in bu açıklaması sonrasında yeni bir paylaşım yapan Mustafa Sandal “Sevgili kardeşim; sağ olsunlar halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki, çok şükür bugünlere gelmişiz. Tıklansın diye ‘havhav’, ‘miyav’ yerine, kendi tarzımla ‘Aşkına Destan’ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa Abi’nin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim” demişti.

AYDİLGE DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Mustafa Sandal ve Lvbel C5 arasındaki kaosa ünlü şarkıcı Aydilge de dahil olmuştu. Aydilge “Sürekli ‘Arabam var, kadınlarım var’ diyen birinin, ‘Onun arabası var, maalesef ruhu yok’ diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu zaten. Bizler sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız” diyerek ünlü rapçiye tepki göstermişti.

'ADAM CEVAP VERİYOR'

Aydilge’nin ardından ünlü şarkıcı İrem Derici’den de bir yorum geldi. İrem Derici “Önce biz laf atıyoruz, ki ben de bunu yaptım. Adam cevap veriyor. Sonra sanki o başlatmış gibi coşuyoruz” dedi.