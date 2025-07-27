Aydilge'den Lvbel C5'e 'Araba' Yanıtı: 'Anlamanı Beklemek Saçma'

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‘Havhavhav’ şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Lvbel C5, geçtiğimiz gün ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile bir polemiğe girdi. Harbiye konseri öncesinde verdiği röportajda “Bir ara ‘Miyav Miyav’ diye şarkı yapayım dedim, ama sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ deyip vazgeçtim” diyen Mustafa Sandal'a sert bir yanıt veren Lvbel C5, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sandal için "Onun böyle bir efekt yakalaması zor" dedi.

"Spotify’a girip dinlenme sayılarına baksın. Gerekirse link atarım ama ona şarkı vermem" diyerek ünlü popçuya ateş püsküren rapçinin bu açıklaması büyük tepki çekti. Birçok kişi, usta bir şarkıcının mizahi bir açıklamasına çok sert bir tondan yanıt verildiğini belirtti.

Polemiğe, son dönemde rapçilerle girdiği tartışmalarla bilinen şarkıcı Aydilge de dahil oldu. Rapçileri, kadınları aşağılayan cinsiyetçi şarkı sözleri ve müzikal yetersizlikleri sebebiyle sık sık eleştiren Aydilge, Lvbel C5'e de sosyal medya üzerinden yanıt vererek Mustafa Sandal'a desteğini gösterdi.

'ANLAMANI BEKLEMEK SAÇMA OLURDU'

Sosyal medya hesabından ünlü rapçinin açıklamasını alıntılayan Aydilge, "Sürekli arabam var, kadınlarım var, hepsi bende var diyen birinin , "Onun arabası var maalesef ruhu yok" diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu zaten. Bizler sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız" dedi.

Sürekli arabam var, kadınlarım var, hepsi bende var diyen birinin , "onun arabası var maalesef ruhu yok" diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu zaten.



Bizler sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız. https://t.co/74JR8f9Owe — Aydilge (@AydilgeSarp) July 26, 2025

Aydilge'nin bu açıklamasına pek çok sosyal medya kullanıcısı destek vererek rapçilerin şarkılarındaki çirkin sözlere ve maddi güçle böbürlenme furyasına değindi.