Ege Tanman ile Keremcem'den 20 Yıl Sonra Aynı Poz

“Babam ve Oğlum” filmindeki Deniz karakteriyle tanınan Ege Tanman, 20 yıl sonra Keremcem ile aynı pozu yeniden verdi. Sosyal medyada paylaştığı nostaljik kare beğeni toplarken, Tanman’ın değişimi dikkat çekti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ege Tanman ile Keremcem'den 20 Yıl Sonra Aynı Poz
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2005 yapımı “Babam ve Oğlum” filminde “Deniz” karakteriyle hafızalara kazınan Ege Tanman, yıllar sonra şarkıcı ve oyuncu Keremcem ile yeniden bir araya geldi. Filmdeki çocuk yıldız olarak tanınan Tanman’ın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şimdilerde 27 yaşında olan Ege Tanman, nostaljik bir kareyle takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Tanman, Keremcem ile birlikte yıllar önce verdikleri pozu yeniden canlandırarak Instagram hesabında “20 yıl… Kerem abi aynı, ben biraz değişmişim” notuyla paylaştı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Ege Tanman ile Keremcem'den 20 Yıl Sonra Aynı Poz - Resim : 1

Ege Tanman, geçmişte yaptığı bir paylaşımda “Babam ve Oğlum” filmine seçilme sürecine dair de dikkat çeken bir anıyı paylaşmıştı. Tanman, ilk elemeleri geçemediğini ancak babasının yönetmen Çağan Irmak’a gönderdiği mail sayesinde ikinci bir şans yakaladığını anlatmıştı. Yönetmenin başka bir çocuk oyuncuyla anlaşmasına rağmen ezber problemi yaşanması sonucu yeniden kendisinin seçildiğini belirten Tanman, bu projenin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulamıştı.

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