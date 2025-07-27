Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında “‘Havhavhav’ Düellosu

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın “Havhavhav” adlı şarkısı ile gündem olan rapçi Lvbel C5’e yönelik esprisi sosyal medyada gündem oldu. İki sanatçı arasında tansiyon yükseldi. İşte sosyal medyanın konuştuğu atışma…

Esma Karayel Esma Karayel
Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında “‘Havhavhav’ Düellosu
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Harbiye konseri öncesinde verdiği röportajda “Bir ara ‘Miyav Miyav’ diye şarkı yapayım dedim, ama sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ deyip vazgeçtim” diyerek, Lvbel C5’in ‘Havhavhav’ şarkısına mizahi bir gönderme yapmıştı.

Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında “‘Havhavhav’ Düellosu - Resim : 1

LVBEL C5’TEN SERT ÇIKIŞ

Lvbel C5, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Onun böyle bir efekt yakalaması zor. Spotify’a girip dinlenme sayılarına baksın. Gerekirse link atarım ama ona şarkı vermem” diyerek ünlü popçunun açıklamasına sert bir yanıt verdi.

Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında “‘Havhavhav’ Düellosu - Resim : 2

'GEÇMİŞTE BEN DE GENÇTİM'

Tartışmaların büyümesi üzerine Mustafa Sandal, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Genç müzisyenlere karşı her zaman destekleyici bir duruş sergilediğini vurgulayan Sandal, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili kardeşim; sağ olsunlar, halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki çok şükür bugünlere gelmişiz. ‘Tıklansın’ diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla ‘Aşkına Destan’ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi.

Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim.

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