Kızılcık Şerbeti’nde Yeni Sezon Öncesi Şok Ayrılık! Fenomen Dizide Fırtına Bitmiyor

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Başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 4 sezonu, 12 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Yayınlandığı günden bu yana hem sosyal medyada hem de reytinglerde adından sıkça söz ettiren Kızılcık Şerbeti, kamera arkasındaki değişikliklerle de gündeme geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE BİR AYRILIK DAHA

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, ekipten bir ayrılık haberi daha geldi. 3 sezondur projede ikinci yönetmen olarak görev alan Eylem Oğuz, diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

2022 yılında projeyi yöneten ve "Ketche" olarak bilinen Hakan Kırvavaç, 91. bölüm itibarıyla diziye veda etmiş, yerine yönetmen koltuğuna Aydın Bulut oturmuştu. Şimdi ise dizinin uzun süredir ikinci yönetmenliğini yapan Eylem Oğuz, duygusal bir mesajla projeye veda etti. Oğuz’un paylaşımına, oyuncu arkadaşlarından destek ve teşekkür mesajları geldi.

"BENİM ANLATTIĞIM HİKAYENİN SONUNA GELDİK"

Sette çekildiği fotoğrafları peş peşe paylaşan Oğuz, "Hoşçakal Kızılcık Şerbeti.. Koca üç sezon, onca emek, yorgunluklar, iyiler iyikiler ve diğer şeyler… Emeği geçen herkese teşekkür ederim, özellikle kurduğumuz çalışma prensibi ve ekip dayanışması azıcık uzaktan bakınca çok daha şahane görünüyor bunun için, benim anlattığım hikayenin sonuna geldik, yeni gelecek olan meslektaşlarıma, kalan dostlarıma ve tüm yeni ekibe başarılar dilerim” notunu düştü.

OYUNCULARDAN DUYGUSAL VEDA MESAJLARI

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Eylem Oğuz'un paylaşımının altına duygusal mesajlar yazdı. Dizinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu 'Son sardunyalar', Doğukan Güngör 'Hocam benim' derken deneyimli oyuncu Aliye Uzunatagan, "Seninle çalışmak çok güzeldi, senaryo hakimiyetin, oyuncunun karakterine uygun olmayan şeyleri yakalaman, Sakince çalışman, ekibine sahip çıkman… Saymakla bitmez … Ya sevgin , samimiyetin, candanlığın, Seni çok özleyeceğim.." yorumunu yaptı.

Dizide Nursema karakterini canlandıran oyuncu Ceren Karakoç ise şu satırları yazdı:

"Canım hocam ilk sahnemizi her zaman hatırlayacağım.

Nursema odada yanıma oturup, o anı hissedip böyle mi yapsak Ceren demeni, ben böyle düşündüm sen ne düşünüyorsun demeni hep hatırlayacağım.

En güzel, en acı, en mutlu sahnelerimi seninle çekmeyi, fısır fısır dertleşmelerimizi

Birbirimizin gözünden, sesinden mutluluğumuzu, hüznümüzü anlayabilmemizi hep hatırlayacağım…

Yönetmenlik bir şekilde olur da, liderlik başka bir şey dediğim tüm konforu bana yaşattığın için minnettarım…

İşler başlar biter, dostluklar hep baki

Sen benim canım

Seni çok seviyorum

Üzerimde olan tüm emeğin için sonsuz teşekkürler"

Kaynak: Haber Merkezi