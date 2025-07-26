Alişan'dan Olay Paylaşım! 'Ayağınızı Denk Alın, 6000 Kişilik Ordum Var'

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Sosyal medyada eşi Buse Varol ve ailesiyle yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, son paylaşımıyla da yine takipçilerini güldürdü. Kardeşinin koronavirüs nedeniyle vefatı sonrasında uzun süre sessizliği koruyan ünlü şarkıcı, son dönemde ise eğlenceli ve esprili paylaşımlarıyla sosyal medyaya yeniden geri döndü.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir hindi çiftliğinden video paylaşan Alişan, bu paylaşıma düştüğü notla mizahi bir yorumda bulundu. Videoda arkasında yüzlerce hindinin yer aldığı görüntüler eşliğinde konuşan Alişan, "Evet arkadaşlar, 6 bin tane hindi var arkamda. Artık bundan sonra 6 bin hindiyle gezeceğim, ayağınızı denk alın" dedi.

Alişan'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılarak pek çok beğeni ve yorum aldı. Ünlü şarkıcının takipçilerinden çok sayıda mesaj gelirken, Alişan'ın esprili kişiliğiyle alakalı yorumlar da yapıldı.

KARDEŞİNİ ANMIŞTI

Diğer yandan geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı dördüncü ölüm yıl dönümünde anan Alişan, kardeşiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Özledim çok özledim. Kardeşimi, canımın yarısını çok özledim. Sen gittin ya biliyordum hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını... Öyle de oldu kardeşim ama ben mücadele edeceğim sonuna kadar her şeyle. Elimden geldiğince sana söz. Yenilmeyeceğim söz. Sana kavuşacağım güne kadar mücadeleye devam. Gülüşüne kurban olduğum. 4 sene değil 40 sene geçse de benim közlenmiş yaram olarak canımın yarısı olarak kalacaksın" ifadelerini kullanmıştı.