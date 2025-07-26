Icardi ile Wanda Nara Arasında 'Bamya' Savaşı! Tarihte Görülmemiş Bir Dava Açıyor

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Son olarak Icardi'ye ait olduğu söylenen müstehcen görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması ve "bamya" etiketinin trend topic olması sonrasında Icardi, eski eşine karşı yasal olarak aksiyon almaya hazırlanıyor.

İKİ ÜLKEDE DAVA AÇIYOR

Arjantin basınından Caras'ın aktardığına göre; Mauro Icardi olayla ilgili emsalsiz şekilde hem İtalya'da hem de Arjantin'de olmak üzere iki "gasp" davası açacak. Arjantin'deki mahkemelerin, bu tarz siber suçlara cezalarının 3 ila 10 yıl arasında değiştiği ve para cezası da verildiği biliniyor. Kefaletle serbest bırakılma ise geçerli değil. İtalya'da ise daha farklı yasaların olduğu ifade ediliyor.

İTALYA'DA CEZA DAHA AĞIR OLACAK

İtalya'da bu tarz suçlar için 10 bin ila 15 bin euro arasında para cezasıyla beraber bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Cezanın ağırlığı, söz konusu iki kişinin romantik bir ilişki yaşaması durumunda ise daha fazla artıyor.

Kaynak: Haber Merkezi