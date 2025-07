Hadise'yle Küsen Seda Bakan'ın Jennifer Lopez Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Up All Night Live In 2025’ turnesi kapsamında uzun bir aranın ardından Türkiye’de sahne aldı. Antalya Belek’te gerçekleşen konseri izleyenler arasında sanat, spor ve iş dünyasından birçok tanıdık isim katıldı. Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise oyuncu Seda Bakan’ın Lopez ile verdiği pozlar oldu.

"YENİ KANKAM" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Lopez ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden "Yeni kankam. Hastasıyız" notuyla paylaşan Seda Bakan, takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. Bakan’ın bu paylaşımı takipçileri tarafından eski dostu Hadise’ye gönderme olarak algılandı.

"HADİSE GÖRMESİN"

Bakan’ın paylaşımına takipçileri "Hadise görmesin", "Hadise’yi hemen unuttun", "Gönderme mi var?" gibi yorumlar yaptı. Bir dönem sıkı dost oldukları bilinen Seda Bakan ve şarkıcı Hadise’nin arasının şu sıralar bozuk olduğu bilinirken, ikilinin neden görüşmediği ise hala merak konusu.