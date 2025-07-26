Hadise'yle Küsen Seda Bakan'ın Jennifer Lopez Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Jennifer Lopez’in Antalya konserine katılan Seda Bakan, ünlü yıldızla paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. "Yeni kankam" notuyla yaptığı paylaşım, Hadise ile arasındaki soğukluğu hatırlattı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Hadise'yle Küsen Seda Bakan'ın Jennifer Lopez Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Up All Night Live In 2025’ turnesi kapsamında uzun bir aranın ardından Türkiye’de sahne aldı. Antalya Belek’te gerçekleşen konseri izleyenler arasında sanat, spor ve iş dünyasından birçok tanıdık isim katıldı. Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise oyuncu Seda Bakan’ın Lopez ile verdiği pozlar oldu.

"YENİ KANKAM" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Hadise'yle Küsen Seda Bakan'ın Jennifer Lopez Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

Lopez ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden "Yeni kankam. Hastasıyız" notuyla paylaşan Seda Bakan, takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. Bakan’ın bu paylaşımı takipçileri tarafından eski dostu Hadise’ye gönderme olarak algılandı.

Hadise'yle Küsen Seda Bakan'ın Jennifer Lopez Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 2

"HADİSE GÖRMESİN"

Bakan’ın paylaşımına takipçileri "Hadise görmesin", "Hadise’yi hemen unuttun", "Gönderme mi var?" gibi yorumlar yaptı. Bir dönem sıkı dost oldukları bilinen Seda Bakan ve şarkıcı Hadise’nin arasının şu sıralar bozuk olduğu bilinirken, ikilinin neden görüşmediği ise hala merak konusu.

Hadise'yle Küsen Seda Bakan'ın Jennifer Lopez Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 3

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