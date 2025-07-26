MasterChef’te Bambaşka Görünüyordu! Azize Polat’ın Son Haline Yorum Yağdı: “Resmen Yeniden Doğmuş”

MasterChef’in eski yarışmacısı Azize Polat, geçirdiği estetik işlemler ve verdiği kilolarla adeta başka biri oldu. Son haliyle gündem olan Polat’a takipçileri, “Bambaşka biri olmuş, resmen yeniden doğmuş, tanıyamadık” yorumu yaptı.

Esma Karayel Esma Karayel
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MasterChef’te Bambaşka Görünüyordu! Azize Polat’ın Son Haline Yorum Yağdı: “Resmen Yeniden Doğmuş”
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef’in 2021 sezonunda izleyici karşısına çıkan Azize Polat, geçirdiği estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Büyük değişimiyle adeta başka birine dönüşen yarışmacı son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

30 KİLO VERDİ, ESTETİKLERİNİ TEK TEK SIRALADI

MasterChef’te Bambaşka Görünüyordu! Azize Polat’ın Son Haline Yorum Yağdı: “Resmen Yeniden Doğmuş” - Resim : 1Adana’dan katıldığı MasterChef’te kendine özgü tavırlarıyla gönülleri fetheden yarışmacı Azize Polat, All-Star sezonu öncesinde tam 30 kilo verdi. Polat, estetik operasyonları hakkında da daha önce yaptığı açıklamada, “Dişlerime işlem yaptırdım. Dudaklarımda hafif bir asimetri vardı, düzelttirdim alnıma botoks yaptırdım. Bunda büyütülecek bir şey yok” diyerek takipçilerine yanıt vermişti.

YARIŞMAYA YEDEKTEN GİRİP FENOMEN OLDU

MasterChef’te Bambaşka Görünüyordu! Azize Polat’ın Son Haline Yorum Yağdı: “Resmen Yeniden Doğmuş” - Resim : 2MasterChef 2021’de yedekler arasından ana kadroya giren ve kısa sürede sempatik tavırlarıyla fenomen haline gelen Azize Polat, yarışmadan elendikten sonra geri dönme şansı yakalayarak bir kez daha izleyici karşısına çıkmıştı. 2023’te ise MasterChef All-Star kadrosuna katılmıştı.

TAKİPÇİLERİ GÖRÜNCE TANIYAMADI

Son halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Azize Polat’ı takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Değişimiyle dikkat çeken Polat’a takipçileri, “Çok değişmişsin”, “Güzelliğin artmış”, “Bambaşka biri olmuşsun”, “Resmen yeniden doğmuş, tanıyamadık” yorumları yaptı.

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