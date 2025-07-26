Serdar Ortaç Yalan Makinesine Bağlandı, Kumarda Ne Kadar Kaybettiğini Açıkladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, YouTube'da katıldığı programda kumar yüzünden tüm servetini kaybettiğini söyledi. Sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Ortaç, “Bir liram olmasın ama elim ayağım geri gelsin” sözleriyle duygulandırdı.

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Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, katıldığı YouTube programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kumar nedeniyle tüm parasını kaybettiğini söyleyen Ortaç, sağlık sorunlarına da değinerek “Bir liram olmasın ama elim ayağım geri gelsin” sözleriyle hayranlarını duygulandırdı. Borçlarını ödemek için telif haklarını kiraladığını da dile getirdi.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç, YouTuber Orkun Işıtmak’ın “Pembe Yalanlar” adlı programına konuk oldu. Programda yalan makinesine bağlanan Ortaç, kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar verdi.

Ortaç’a, “Kumarda toplamda 50 milyon dolara yakın para kaybettiğin söyleniyor. Bu doğru mu?” sorusu yöneltildi. Ünlü sanatçı ise bu iddiaya “Rakamı bulamam. O yüzden soru şöyle sorulmalı: Kumarda çok para kaybettin mi?” diyerek yanıt verdi.

'KUMAR İĞRENÇ BİR ŞEYDİR'

Soru “Kumarda hayatında kazandığın tüm parayı kaybettin mi?” şeklinde yeniden sorulduğunda, Ortaç “Evet, kaybettim. İğrenç bir şeydir kumar. Üstüne söylenecek bir şey yok artık. Kumar aileni bitirir, paranı bitirir, evliliğini bitirir, sağlığını bitirir. Bitirmediği hiçbir şey yok. 3 lira kazanacaksın diye 300 liran gider…” ifadeleriyle içini döktü. Sanatçı, kumarın hayatındaki yıkıcı etkilerini anlatırken “İntihar edersin, dengen şaşar. Arkadaşların terk eder. Para aramaya çalışırsın, önüne gelenden borç alırsın. Bir bakarsın sabaha karşı birini arayıp borç istemişsin. Seni küçültür, seviyeni düşürür, kaliteni bitirir” sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı.

Kumar borçlarını kapatmak için telif haklarını devredip devretmediği sorusuna da yanıt veren Ortaç, “Ona satmak denmiyor. Onun yerine başka birine veriyorsun, senin yerine başkası topluyor. Çünkü ben onları toplamakla uğraşamıyorum… Teliflerimi bağışlayacağım. Birkaç kurum yesin, çalışanlara dağıtırım. Babam kadar yaşayayım. 69 yeter.” dedi.

'BİR LİRAM OLMASIN, SAĞLIĞIM GERİ GELSİN'

MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç, “Para mutluluk getirir mi?” sorusuna ise şu yürek burkan yanıtı verdi:

“Kesinlikle. Para mutluluk getirir ama sağlığı satın alamaz. Sahte mutluluk getirir para… Bir liram olmasın ama elim ayağım geri gelsin isterim. Paramın hepsi gitsin.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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