Serdar Ortaç’tan Şoke Eden Miras Kararı! Ne Kardeş Ne de Akraba! Kime Bıraktığını Açıkladı

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Uzun yıllar boyunca Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemlerde hüzünlü, yorgun ruh haliyle sosyal medyada gündeme gelmiş, umutsuz açıklamaları dikkat çekmişti.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYORDU

Son olarak ünlü şarkıcı Harbiye konserinde, sağlık durumuna ilişkin “Sağlığıma yeniden kavuştum, yürüyebiliyorum, hatta bisiklet bile sürüyorum” açıklamasını yapmıştı.

'ÖMRÜM 10 YIL KALDI'

İyileşmesine rağmen karamsar ruh halinin devam ettiği gözlemlenen Serdar Ortaç, yeni açıklamasıyla hayranlarını üzdü. Ünlü şarkıcı “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok” dedi.

MİRASINI ÇALIŞANLARINA BIRAKTI

Öte yandan Serdar Ortaç, herkesin merak ettiği soruyu da yanıtladı. Yüksek kumar borçlarıyla da sık sık anılan Serdar Ortaç İstanbul Boğazı manzaralı, 8 odalı, 750 metrekarelik villasını ne ailesine ne de akrabalarına çalışanlarına bırakacağını açıkladı.

'EV VAR, BÖLÜŞSÜNLER'

Ortaç “Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten” dedi.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Serdar Ortaç, ‘Yasa dışı bahis’ soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Serdar Ortaç hakkında 'yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma' suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ardından Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi