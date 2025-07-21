Serdar Ortaç’tan Şoke Eden Miras Kararı! Ne Kardeş Ne de Akraba! Kime Bıraktığını Açıkladı

‘Yasa dışı bahis’ soruşturmasında gözaltına alınması ile yeniden gündem olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, mirasını kime bırakacağını açıkladı. Miras açıklamasıyla herkesi şaşırtan ünlü şarkıcının “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok” açıklaması ise sevenlerinin yüreğini burktu.

Son Güncelleme:
Serdar Ortaç’tan Şoke Eden Miras Kararı! Ne Kardeş Ne de Akraba! Kime Bıraktığını Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun yıllar boyunca Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemlerde hüzünlü, yorgun ruh haliyle sosyal medyada gündeme gelmiş, umutsuz açıklamaları dikkat çekmişti.

Serdar Ortaç’tan Şoke Eden Miras Kararı! Ne Kardeş Ne de Akraba! Kime Bıraktığını Açıkladı - Resim : 1

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYORDU

Son olarak ünlü şarkıcı Harbiye konserinde, sağlık durumuna ilişkin “Sağlığıma yeniden kavuştum, yürüyebiliyorum, hatta bisiklet bile sürüyorum” açıklamasını yapmıştı.

Serdar Ortaç’tan Şoke Eden Miras Kararı! Ne Kardeş Ne de Akraba! Kime Bıraktığını Açıkladı - Resim : 2

'ÖMRÜM 10 YIL KALDI'

İyileşmesine rağmen karamsar ruh halinin devam ettiği gözlemlenen Serdar Ortaç, yeni açıklamasıyla hayranlarını üzdü. Ünlü şarkıcı “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok” dedi.

MİRASINI ÇALIŞANLARINA BIRAKTI

Öte yandan Serdar Ortaç, herkesin merak ettiği soruyu da yanıtladı. Yüksek kumar borçlarıyla da sık sık anılan Serdar Ortaç İstanbul Boğazı manzaralı, 8 odalı, 750 metrekarelik villasını ne ailesine ne de akrabalarına çalışanlarına bırakacağını açıkladı.

Serdar Ortaç’tan Şoke Eden Miras Kararı! Ne Kardeş Ne de Akraba! Kime Bıraktığını Açıkladı - Resim : 3

'EV VAR, BÖLÜŞSÜNLER'

Ortaç “Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten” dedi.

Serdar Ortaç’tan Şoke Eden Miras Kararı! Ne Kardeş Ne de Akraba! Kime Bıraktığını Açıkladı - Resim : 4

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Serdar Ortaç, ‘Yasa dışı bahis’ soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Serdar Ortaç hakkında 'yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma' suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ardından Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan Gözaltı Sonrası Bir İlkMehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan Gözaltı Sonrası Bir İlkMagazin

Yasa Dışı Bahis Davasında Serdar Ortaç Hakkında Yeni Karar: Adliyedeki Hali Dikkat ÇektiYasa Dışı Bahis Davasında Serdar Ortaç Hakkında Yeni Karar: Adliyedeki Hali Dikkat ÇektiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Serdar Ortaç yasa dışı bahis
Son Güncelleme:
Mine Tugay- Bahar Şahin Geriliminde Yeni Perde! Biri Reddetti, Diğeri Belgeyi Paylaştı Mine Tugay- Bahar Şahin Geriliminde Yeni Perde! Biri Reddetti, Diğeri Belgeyi Paylaştı
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
Evlenmek İçin Gün Sayan Selena Gomez'den Görkemli Parti! Taylor Swift de Oradaydı Selena Gomez'den Görkemli Parti
Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması! Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması
Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum' Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum'
Tüm Dengeler Değişti: AKP'nin CHP Planları Sil Baştan! AKP'nin CHP Planları Sil Baştan!
Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi