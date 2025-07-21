Evlenmek İçin Gün Sayan Selena Gomez'den Görkemli Parti! Taylor Swift de Oradaydı

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Hollywood'un en popüler isimlerinden olan Selena Gomez, çocukluğundan beri şöhret olmasına rağmen yıllardır popülaritesinden hiçbir şey kaybetmedi. 22 Temmuz'da 33. yaşına basacak olan ünlü oyuncu ve şarkıcı, yaptığı doğum günü paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Erken doğum günü partisinden kareleri Instagram hesabından paylaşan Rare Beauty CEO'su, yeni yaşıyla ilgili duygularını da paylaştı.

'HAYATIMIN EN GÜZEL YILIYDI'

Ünlü isim, partiden arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaştığı gönderisinde "33. doğum günümü kutlamaya hazırlanırken beni buraya getiren inanılmaz yolculuğu düşünmeden edemiyorum. Geçtiğimiz yıl, gerçekten hayatımın en güzel yılı oldu ve bunun için hepinize çok şey borçluyum" sözlerine yer verdi.

Yeni yaşına adım atarken içinde büyük bir heyecan ve umut olduğunu söyleyen Selena Gomez, "Hepinizle daha fazla anı paylaşmak, yeni anılar biriktirmek ve bu güzel yolculuğa birlikte devam etmek için sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum" notunu paylaşarak takipçilerinin beğeni ve yorumlarını topladı.

ÜNLÜ ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Müizk prodüktörü nişanlısı Benny Blanco ile eylül ayında iki gün sürecek bir düğünle dünyaevine gireceği söylenen Selena Gomez'i, doğum günü partisinde yakın arkadaşları şarkıcı Taylor Swift ve oyuncu Sofia Carson da yalnız bırakmadı.

Gomez'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kişi ünlü şarkıcının doğum gününü kutladı.