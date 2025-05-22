Selena Gomez ile Hailey Bieber, Justin Bieber'a Karşı Birleşti! Dünya Bu Paylaşımı Konuşuyor

Dünyaca ünlü Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, uzun süredir mutsuz halleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Eşi Hailey Bieber ile geçtiğimiz yaz "Jack Blues" adında bir erkek çocuk sahibi olan ünlü şarkıcının ağır bir depresyon yaşadığı söyleniyor. Yedi yıllık evliliğinin ilk gününden beri eşiyle ne kadar aşık ve mutlu olduklarını sosyal medyadan sık sık paylaşan 31 yaşındaki şarkıcı, yaptığı son paylaşımla ise herkesi şoke etti.

'ASLA VOGUE KAPAĞINA ÇIKAMAZSIN'

Ünlü moda dergisi Vogue'un kapak kızı olan Hailey Bieber'ın sosyal medya paylaşımına yorum yapan Justin Bieber, söyledikleriyle tepki topladı. Yıllar önce eşiyle büyük bir tartışma yaşadığını anlatan pop yıldızı, ona "asla Vogue kapağına çıkamayacağını" söylediğini yazdı. Bugün derginin kapağında yer alan eşinin kendisini haksız çıkardığını söyleyen Bieber, "Beni affet çünkü açıkça yanılmışım" dedi.

Justin Bieber'ın bu paylaşımı sonrası çift, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Hailey Bieber'ın yaşadığının açıkça psikolojik şiddet olduğunu savunan pek çok kullanıcı, Justin Bieber'ın eşine geçmişte de çok saygısızca davrandığı görüntüleri paylaştı. Bir insanın partnerinin onu bu şekilde aşağılamasının açıkça bir şiddet olduğunu vurgulayan sosyal medya kullanıcıları, Hailey Bieber'a eşinden ayrılması için bile çağrı yaptı.

SELENA GOMEZ'DEN DESTEK

Magazin gündemine damga vuran kaosun ardından, Justin Bieber'ın eski sevgilisi ünlü şarkıcı Selena Gomez'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Sephora'nın Hailey Bieber'a yer verdiği bir sosyal medya gönderisini beğenen Gomez, ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Sen önemlisin, sesin önemli, kalbin önemli, bildiğinden çok daha değerlisin" yazılı bir gönderi paylaşan Selena Gomez, bu paylaşıma "Kim olduğunu biliyorsun ve ben seni destekliyorum" notunu düştü.

Sosyal medya, ünlü şarkıcının bu paylaşımının Hailey Bieber'a yönelik olduğunu düşündü. Yıllar önce uzun süreli bir birliktelik yaşadığı Justin Bieber'dan psikolojik şiddet gördüğünü açıklayan Gomez'in bu paylaşımı, eski sevgilisinin yeni eşine de böyle davranmasına tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı. Birçok kullanıcı bunun "kadın dayanışması" olduğuna dair düşüncelerini paylaştı.